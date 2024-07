“Todo el esfuerzo vale la pena de ver esta carita”: Constanza Báez publicó nuevas fotos de baby Gael

Un nuevo rayito de luz llegó hace pocos días atrás a la familia de Constanza Báez y su esposo, Nelson Riofrio, la ex reina de belleza compartió recientemente todo un carrusel de fotografías donde dio a conocer como fue este primer encuentro entre sus hijos, Gael y Dante, junto con el resto de la familia.

“No hay amor más grande que esto 🫶 infinitamente agradecidos por el milagro de la vida de ser padres por segunda vez. Es una dicha tener a este bebé en brazos y disfrutar de esta etapa, todo el esfuerzo vale la pena de ver esta carita y manitos tan Perfectas gracias a Dios por que todo salió mejor de lo pensado mamá y bebé no pueden estar mejor 🙏🙌. Te amo esposo mío @nelsonriofrioazar nuestros hijos son el fruto de nuestro amor y no puedo estar más orgullosa de nosotros, somos el mejor equipo 💪”, estas son parte de algunas líneas escritas por la también empresaria, quien se dejó ver radiante con la llegada de su nuevo bebé.

En las imágenes compartidas, salta a la vista la grabación de un primer y emotivo encuentro entre los hermanos Báez Riofrio, el pequeño Dante inicialmente reaccionó con sorpresa y timidez ante esta primera vista.

“Gracias a todos por estar pendientes por sus oraciones y mensajes los valoramos muchísimo, les compartimos un poquito de lo que hemos vivido últimamente con mucho amor🙏Gael nació el 23 de Julio a las 16:21pm peso 8oz y midió 52cm a mi semana 37,3 en parto natural inducido por la colestasis, para los que me preguntan se me fue totalmente la picazón desde que salió Gael 🫶 así mismo es esto que no tiene explicación pero gracias a Dios todo salió Perfecto”, añadió unas líneas más abajo Constanza Báez, agradeciendo que ahora son 4.