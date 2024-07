¿Cuáles son los tipos de orgasmos femeninos y cómo llegar a ellos?

Si estás leyendo este artículo, seguramente es porque has escuchado a tus amigas contar sus sorprendentes y apasionadas anécdotas sobre orgasmos y otros placeres en la intimidad. Si aún no estás segura de haber experimentado uno , si te gustaría vivirlo o si deseas conocer los diversos tipos de orgasmos femeninos, te recomendamos leer detenidamente este artículo. ¡Te sorprenderás al descubrir que existen orgasmos que se experimentan incluso mientras estamos haciendo ejercicio en el gimnasio!

Día Internacional del Orgasmo Femenino

¿Qué es un orgasmo?

Un orgasmo es el punto máximo de placer, comúnmente durante una relación íntima. Es como una bomba explosiva de intensidad donde culmina la excitación, y es por esa razón que todas anhelamos experimentarlo al menos una vez en nuestra vida.

Durante un orgasmo, nuestro cuerpo experimenta una serie de contracciones rítmicas y placenteras en las que liberamos tensiones acumuladas y, luego, nos sentimos más relajadas y satisfechas. Esta es la base de la teoría de que los clímax son antidepresivos naturales, alivian el dolor y mejoran la calidad del sueño.

6 tipos de orgasmos en las mujeres

¿Sabías que hay diferentes tipos de orgasmos femeninos? ¡Así como leíste! Entonces, no te frustres intentando conseguirlo sólo de una manera, porque cuando hablamos de placer, nuestra anatomía femenina nos da infinitas posibilidades. Los orgasmos dependen de la parte en la que se genere el estímulo y también pueden variar de una mujer a otra, así que no te preocupes si el tuyo no se ve, no se oye ni se siente igual al que te contó tu amiga, ¡todos son únicos!

Orgasmo mixto

Para muchas mujeres, alcanzar el clímax es una labor en equipo entre el clítoris y la estimulación vaginal durante la penetración. El orgasmo mixto, como su nombre lo dice, se logra al estimular ambas áreas de nuestro cuerpo al mismo tiempo, lo que resulta en una excitación máxima. Si es más intenso o explosivo que un orgasmo individual, ¡eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma!

Orgasmo femenino Foto: Freepik

Orgasmo de pezones

Entre los tipos de orgasmos femeninos que existen, este es uno de los que más curiosidad nos despierta, porque aunque no parezca, tanto nuestros pechos como pezones cuentan con múltiples terminaciones nerviosas que hacen que nuestros senos se conviertan en zonas erógenas y con un placer escondido. Si aún no has experimentado este orgasmo, puedes intentar frotar tus pezones, palpar con tus dedos realizando movimientos circulares y enfocando tu energía en la satisfacción que esto te genera. Si es el caso, ¡pídele a tu pareja que lo haga por ti!

Orgasmo vaginal

¡Como lo mencionan Shakira y Karol G en algunas de sus canciones! Para experimentar un orgasmo vaginal, primero debes localizar el famoso punto G. Cuando sientas que las pulsaciones en tus paredes vaginales son más rápidas de lo normal, sigue esa dirección o comunícalo a tu pareja, ya que en la mayoría de los casos, este tipo de orgasmo femenino se logra a través de la penetración. No te desanimes si no lo logras en el primer intento, recuerda que explorar tu cuerpo requiere tiempo, práctica y paciencia.

Orgasmo de clítoris

Ya hemos conversado sobre las partes de la vulva y en ella ubicamos el clítoris , esa pequeña parte de nuestro cuerpo con infinitas terminaciones nerviosas que tiene la única función de darnos placer a través del estímulo, así que, este órgano también puede hacernos sentir un orgasmo, sin necesariamente haber penetración. Es uno de los más comunes entre las mujeres y el más recomendado si nunca has experimentado uno.

Pero una de las grandes diferencias ente la respuesta sexual masculina y la femenina se produce en esta fase; mientras el hombre necesita de más tiempo para volver a tener otro orgasmo, en la mujer no ocurre esto, esto es, no hay periodo refractario.

Orgasmo múltiple

¡Uno tras otro! El orgasmo múltiple es la capacidad de experimentar diferentes tipos de orgasmos durante una sola sesión íntima, desde orgasmos clitorianos hasta la estimulación de una o más zonas erógenas. Aunque suena como una de las experiencias más placenteras, la comunicación, el autoconocimiento del cuerpo y el nivel de excitación son factores clave para lograr cada uno de estos clímax sin alargar la fase refractaria.

Orgasmo anal

Si te sientes bien y te gusta… ¡qué viva el orgasmo anal! Recuerda que este tipo de relaciones sexuales deben ser consesuadas, respetando los límites y la comodidad tanto tuya, como la de tu pareja. Adopta las prácticas de higiene adecuadas y usa lubricante . Cuando experimentamos un orgasmo anal, las contracciones son protagonistas y también descubrimos la existencia del punto A, ese lugar escondido entre las paredes del recto y que va aumentando el placer, poco a poco.

Orgasmos al hacer ejercicio… ¿Es posible?

¡Sí, sí y mil veces sí! A este tipo de clímax también se le conoce como coregasmos, abdorgasmos u orgasmos deportivos, porque, aunque parezca increíble, estudios han confirmado que 1 de cada 10 mujeres ha experimentado una intensa sensación de placer mientras realiza ciertos ejercicios físicos, especialmente aquellos que trabajan la musculatura del núcleo, abdominales, cuando se usa la bicicleta estática o se levantan pesas.

Practicar algunas rutinas específicas que incluyan levantamiento de piernas, caderas, fortalecimiento del suelo pélvico , silla capitán, Toes to bar en el crossfit o la rueda abdominal, pueden inducir un orgasmo deportivo. ¡Disfrútalo mientras puedas! Generalmente, estos orgasmos duran menos tiempo.

Orgasmos mientras duermes

Quizás este tipo de orgasmo femenino esté relacionado con los sueños húmedos, en los que experimentamos una estimulación que puede sentirse muy real. Incluso hay casos en los que estas experiencias nocturnas terminan en un clímax, un squirt y muchas sensaciones placenteras, ya sea debido al sueño que estamos teniendo o porque inconscientemente estamos rozando nuestras zonas erógenas con una almohada o las sábanas.

¿Cuánto tiempo dura un orgasmo?

En realidad no hay una respuesta única a esta pregunta, ya que todas las mujeres experimentamos sensaciones muy diferentes y tenemos una percepción muy subjetiva de lo que puede significar “placer” u “orgasmo”. El tiempo también es muy variable en cada caso y depende de la estimulación, la excitación y la intensidad del clímax o de la relación íntima en general. Según testimonios de varias mujeres, hay clímax que pueden durar entre 20 y 60 segundos, y otros que se prolongan un poco más.