“Nací sin mi consentimiento”: Tiktoker de 21 años dice que sus padres deben mantenerlo

Un nuevo video se ha viralizado en TikTok, se trata de lo que dijo un joven de 21 años conocido con el nombre usuario Hassan Azteca.

El tiktoker estaba grabando un video si él haría un casting para Gran Hermano 2025, en el que aseguró que sus padres deben seguir manteniéndolo económicamente porque “nació sin consentimiento”. Estas frases ocasionaron miles de reacciones y posturas.

La grabación ya tiene más de cuatro millones de reproducciones. “Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento (...) No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, repetía Hassan.

Hassan también mencionó: “Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora?”. Sus declaraciones tuvieron miles de respuestas en contra y algunas a favor.

Entre los múltiples cometarios se lee. “Madre mía, cómo deberían ser el resto de espermatozoides si este fue el mejor”, “Ellos tampoco querían un hijo así, pero no hay forma de saber cómo serán los hijos”, “Mamás, por favor no olviden tomar sus vitaminas”.

También habían mensajes de apoyo. “Siempre trato de explicarle eso a mis padres y se enojan. Dicen que tengo que estar agradecida porque me dieron la vida”, “No le encuentro fallas a su lógica”.