Jlo llega a sus 55 años de edad luciendo hermosa pero con “crisis matrimonial”

En medio de los constantes rumores sobre una hipotética separación de su marido, Ben Affleck, Jennifer López ha cumplido 55 años. La cantante y actriz ha compartido en sus redes sociales una fotografía en traje de baño en la que se demuestra que la edad es tan solo un número para ella y que se encuentra en un estado de forma envidiable.

“Esta soy yo... Ahora”, ha escrito tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram junto con una corona al final. En apenas unas horas, las dos publicaciones han llegado a millones de personas que han tenido a bien ponerle comentarios para felicitarla. Aunque, sorprendentemente, entre ellos no está el de su marido

Para celebrar tal evento, la autora de ‘Adrenalina’ o ‘On the Floor’, entre muchos otros éxitos, ha organizado una fiesta al más puro estilo ‘Los Bridgerton’. En honor a la serie de Netflix, López transformó un restaurante en un decorado que bien podría corresponderse con la alta arcurnia británica.

En el evento estuvo con familiares cercanos como sus hijos, su madre, su hermana y amigos. Quien no estaba era Affleck, que ahora vive en una residencia distinta de la familiar. Supuestamente, a finales de junio el actor se llevó sus pertenencias de la mansión en Beverly Hills que ambos rehabilitaron tras su boda.

Jennifer Lopez se mostró disfrutando su cumpleaños al máximo (Foto: Instagram @Jlo)

Jennifer Lopez lució un vestido de reina en su cumpleaños 55 (Foto: Instagram @Jlo)

La última vez que el intérprete se pronunció sobre su todavía mujer fue unas semanas antes de mudarse. En la entrevista reflexionó sobre una fama que él detesta pero que, al aparecer en público con su mujer, tiene que asumir. “No me gusta que me presten atención. Por eso la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enfadado?’ Porque alguien tenía su cámara apuntando a mi cara y yo estaba en plan: ‘Vale, aquí estamos otra vez’”, reflexionó.