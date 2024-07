Travis Scott no vendrá a Ecuador, los países que visitará en América Latina

Uno de los representantes del rap estará de visita en América Latina para deleitar con sus respectivos shows. Travis Scott, el productor y músico estadounidense, anunció los países que visitará desde septiembre del 2024.

Países a visitar

Santiago, Chile: septiembre 07

Buenos Aires, Argentina: septiembre 09

Sao Paulo, Brasil: septiembre 11

Rio de Janeiro, Brasil: septiembre 13

Bogotá, Colombia: septiembre 15

Ciudad de México: septiembre 21

Como se puede apreciar en el listado, Ecuador no está contemplado en el Circus Maximus Tour. La gira se apoya en su cuarto álbum de estudio: Utopía.

La gira Circus Maximus es la primera gira de conciertos de Scott en casi cinco años, después del Astroworld - Wish You Were Here Tour . La gira comenzó el 11 de octubre de 2023 en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte , y finalizará el 31 de octubre de 2024 en el Eden Park en Auckland , Nueva Zelanda.

Canciones que toma en cuenta en su show

" Hiena "

" Gracias a Dios "

" Modern Jam "

" Aye "

“Interludio del SDP”

" Sirenas "

" Praise God "

" El país de Dios "

" Mis ojos "

" Efecto mariposa "

" El más alto de la sala "

“Mamacita”

" Circo Máximo "

" Delresto (Ecos)

" Mafia "

" Lo sé ? "

" 90210 "

" Colapso "

" Los gemelos Topia "

" Sin transeúntes "

" Fe!n " (interpretada varias veces)

" Antídoto "

" Modo Enfermo "

" Piel de gallina "

" Telequinesis "

Durante su última gira en Europa y Reino Unido ha recaudado casi 27 millones de dólares, con más de 270 mil asistentes en sus primeras fechas. Travis también se ha convertido en el primer artista de hip-hop estadounidense en vender 200,000 boletas en un año a través de tres espectáculos en Italia.