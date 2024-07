Spoiler Alert: Marvel protege los cameos de Deadpool y Wolverine con astucia

A tan solo un día de que el público sea testigo del épico encuentro entre Deadpool y Wolverine en la pantalla grande, la expectativa se encuentra en su punto más alto. Sin embargo, esta emoción se ve acompañada por una batalla que Marvel Studios está librando con eficacia : la lucha eterna contra los spoilers. Empleando una estrategia algo peculiar.

La tan esperada película tiene su fecha de estreno el 24 de julio , los fanáticos se encuentran expectantes por la fusión de estos dos emblemáticos personajes, igualmente los actores, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes los interpretan son queridos por la fans.

En una trama se trata de la misión de Deadpool y Wolverine, quienes se unen a regañadientes para embarcarse en una misión de rescate que pondrá a prueba sus habilidades, su lealtad y su capacidad para trabajar juntos. Su objetivo es salvar a los seres queridos del mercenario bocazas de un desastre de proporciones cósmicas que involucra a la temible Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización que vimos en la serie de Loki.

La amenaza se intensifica cuando se encuentran con Cassandra Nova, la malvada hermana gemela del Profesor X, interpretada por la talentosa Emma Corrin. Esta villana, con sus poderes psíquicos descomunales y su mente retorcida.

¿Cómo logró Marvel Studios mantener en secreto los cameos y spoilers de Deadpool & Wolverine?

Wendy Jacobson, la productora ejecutiva de la película, en una entrevista para GamesRadar mencionó que el estudio jugó con los rumores “Marvel plantó filtraciones falsas para ocultar los cameos más importantes de Deadpool y Wolverine”. Muchas personas han estado siguiendo falsas pistas, Wendy afirma que esta estrategia tuvo resultado cuando leyeron a los fanáticos en internet, pues mencionaban personajes que no podrían no aparecen en la película.

Jacobson comentó “puede o no haber habido algunas ″filtraciones” y despistes en internet o en persona para proteger el secreto” el estudio ha utilizado tácticas de distracción tanto en internet como en persona para proteger la confidencialidad de la película. “No puedo confirmar ni negar ningún cameo en esta película, pero sí diré, en cuanto a los personajes que pueden aparecer o no, que siempre fue importante para nosotros que nada en esta película se sintiera como un truco”. Los fanáticos han apostado desde Elektra hasta Cíclope.

“Cualquiera que aparezca tiene un propósito crucial en la historia o un principio, un medio y un final como arco del personaje. Definitivamente fue un proceso de colaboración para ver quién encajaba y quién no.” finalizó la productora.

Hasta ahora lo que se sabe es que Pyro, Aaron Stanford, aparecerá, gracias a los tráilers. Pero ahora con está entrevista, ¿quién más podría hacer un cameo y quién no?