¿La mejor novia del mundo? RoRo Bueno rompe el silencio sobre las críticas en redes sociales

Rocío López Romero es una tiktoker que ha ganado popularidad en los últimos meses por crear contenido bajo la cultura de “Hazlo tú misma”. Ella posee un tono dulce y carismático, donde parece realizar tareas sencillas donde una persona común y corriente le representaría una batalla titánica.

PUBLICIDAD

La joven, con el afán de complacer a su novio Pablo, termina por fabricar libros, postres e incluso vestidos para acudir a una cena o velada en compañía de su amado. RoRo Bueno, como es su name en la red social, se ha llenado de críticas en redes sociales por promover el fenómeno ‘TradWife’.

¿Qué es tradwives?

El término es la contracción de la expresión inglesa ‘traditional wife’ y se puso en boga en la era del presidente Donald Trump, con una ola de mujeres que empezaron a reinvindicar la figura de las amas de casa de los años 50 y 60.

En EEUU, una de las impulsoras de este movimiento es Estee Williams. En España, en las últimas semanas destaca el perfil de RoRo, que se ha hecho viral en TikTok con sus recetas y regalos para Pablo, su novio.

En pocas palabras, esto insta a que las mujeres regresen al hogar para cumplir con excelencia el papel de esposa tradicional: mantener en orden la casa, cocinar, criar a los hijos y cuidar al marido.

¿Qué dice RoRo?

“Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”, ha señalado la influencer.

“Yo digo ‘a Pablo le apetecía’, pero la realidad es que a mí me gusta más dar que a él pedir, y muchas veces lo que pasa es que a mí me apetecía hacérselo a Pablo, y él solo tiene que decir que sí”, ha matizado.

PUBLICIDAD

“Me hace gracia lo de ama de casa porque no vivimos juntos, yo no tengo hijos y limpiar, no limpio. Limpia Pablo porque es lo que se le da bien a él y a mí se me da bien la cocina”, ha esclarecido.

“Yo hasta hace nada solo subía vídeos del gimnasio, porque me encanta ir todos los días y quería que las marcas me regalasen ropa, pero no funcionaba mucho. Y un día Pablo me dijo: ¿por qué no subes videos de cocina? Así con las cosas que tú haces que tardas tanto”, ha revelado Roro.