¿Quién es David Banda? El hijo de Madonna que “busca comida en la basura para sobrevivir”

Madonna tiene una relación muy cercana con sus hijos y así lo ha hecho saber siempre, pero si por alguno tiene predilección es por David Banda. Ella ha reconocido en varias ocasiones que su hijo adoptivo es con el que más cosas tiene en común y que lo siente muy parecido a ella. Además, Banda estuvo presente durante todo el proceso de recuperación de la artista cuando esta tuvo que estar ingresada durante una larga estancia en la UCI.

PUBLICIDAD

David Banda, el joven de 18 años, se ha independizado y ha comenzado a vivir sus propias aventuras. Está viviendo con su novia, Maria Atuesta, y su estancia en Nueva York le está permitiendo madurar y comprobar una cara de la moneda que todavía no había vivido en primera persona. Así lo hizo saber en un ‘live’ que realizó en Instagram.

El músico también ha explicado en el diario británico The Sun cómo se siente en esta nueva etapa de su vida pese a las dificultades que está pasando. “Me encanta. No estoy solo. Tengo a mi novia”, ha asegurado. “Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. “Es divertido ser joven”, ha comentado con total naturalidad.

[ “Les molesta que no sea joven”: críticas a Madonna por actitud ‘vulgar’ en Río de JaneiroOpens in new window ]

El hijo de la artista ofrece clases de guitarra online para poder sacarse un dinero extra. Y es a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 50 mil seguidores, donde los alumnos pueden reservar sus sesiones musicales.

David Banda fue adoptado en 2003

En 2006, la intérprete de Material Girl adoptó a David Banda en el orfanato Home of Hope de Malawi cuando él tenía 13 meses de vida. El pequeño se había quedado huérfano de madre al poco tiempo de nacer y, en ese momento padecía malaria y neumonía. Cuando la cantante lo vio por primera vez, que por aquel entonces tenía 50 años, ella aún mantenía una relación con Guy Ritchie. Madonna llegó a confesar en Vogue que tiene una gran conexión con David Banda. “Siento que me entiende. Tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos”, aseguró en 2019, confirmando así la buena sintonía que siempre han tenido.