La creadora de contenido ha expresado su frustración con la escena de las citas, criticando a los hombres mayores de 30 años que aún se comportan de manera inmadura. En un video viral, la joven denuncia que estos hombres suelen emborracharse, desaparecer sin dar explicaciones y dejarla “en visto”.

El video ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde muchas mujeres se han identificado con la experiencia de la joven. Se ha iniciado un debate sobre la responsabilidad afectiva y la importancia de establecer límites claros en las relaciones, especialmente en la era digital.

El desafío de encontrar una pareja es uno de los retos mas difíciles, pues el mercado de solteros es un total desafío “Cómo es posible que tú con más de 30 años quieres seguir metiéndote esas ‘pedas’ de llegar a las cuatro, tres de la tarde y llegar al otro día”, se quejó.

Camila se refirió específicamente a ciertos comportamientos que considera problemáticos, como la falta de comunicación, la irresponsabilidad y la falta de respeto. Criticó a aquellos que desaparecen sin dar explicaciones, dejan mensajes en visto y se comportan de manera inmadura en las relaciones.

“Ahora, todo el mundo tiene trastornos, depresión, ansiedad. Yo no digo que eso esté mal, puedes ponerte en construcción, en remodelación contigo mismo antes de estar en el mercado de los solteros, porque nadie tiene que aguantarse nuestras necesidades mentales” manifestó con enfado la mexicana.

¡Basta de hombres inmaduros! Joven denuncia el comportamiento tóxico de solteros mayores de 30 (Captura de Pantalla)

La joven dejó una importante reflexión final: “Dejen de indignarse cuando otra persona los deja de querer. El amor se acaba, se diluye, se transforma, cambia y, eso, no es nada personal con tu proceso, porque el chiste de evolucionar es cambiar de posición y, quizás, en esta nueva etapa, tú ya no la ves como antes”.

Actualmente el video tiene 28.3 mil visualizaciones, 1870mil me gusta, 366 comentarios, 157 guardados y 117 compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos que hablaban de como ser “un treinton tranquilo”: “Los treintones salidos de fiesta y a las 10 de la noche ya tenemos sueño.” “¡Uy no!, yo tengo 29, si me acuesto después de las 10 me super trasnoche y al otro día no rindo igual. Además, el dinero y el gimnasio me han costado mucho esfuerzo como para gastarlos en trago.”