Mujer descubrió infidelidad de su exnovio por una chancleta

Se trata de Lupita Villalobos, una influencer que llamó la atención de los internautas tras mencionar una anécdota en torno a su divorcio que causó sorpresa.

Villalobos aseguró que la parte más complicada de su proceso de divorcio, debido a que evitaba a su, quiene buscaba la manera de reconciliarse con ella.

“Esa es la parte más difícil de divorcio porque tu quieres al fulano, y ya es que diera porque no hubiera pasado esto a estar como antes pero no podía, solo pensar en las fotos en dónde mi amiga lo cachó siendo infiel no podía”, cuenta.

Sin embargo, el hombre le dijo que se iba a la playa con su familia para reflexionar en torno a su relación. Pese a ello, la mujer se llevó una gran sorpresa al revisar el Instagram del hermano de él.

“De repente veo que su hermano sube una foto con su novio y en la foto veo que están en la playa y se alcanza a ver la casa que tiene un mural pintado. Él no tiene mamá, falleció su mamá. Entonces era su papá y tiene dos hermanos. Entonces era una foto del morro éste con su novio y al fondo veo una chancla tan corriente. Suela de plástico, de plataforma de plástico y adentro como de brillos, es que la recuerdo perfecto”, aseguró Villalobos.

Al revisar las fotografías y el contexto se dio cuenta que una chancleta le pertenecía a la mujer con la que la habían engañado.

“Entonces vi una chancla así, le di zoom y dije ‘ah caray’. Se la mandé a su hermano y me dice, ‘puede que su otro hermano haya llevado a su novia’ y yo de que: su novia tiene mejor gusto porque la novia del otro hermano era muy hippie, ni de ped* usaría esa chancla pero yo sí sé quién la usa. Me fui al Instagram de la fulana a buscar la chancla, y tras, foto del 2014″, agregó la creadora de contenido.

Ante esta situación Lupita decidió tomar cartas en el asunto y le pidió a una de las personas que se encontraba en Bahía de Kino que inspeccionara la casa vecina para ver quienes estaban vacacionando allí, por lo que señaló:

“Me voy a buscar en Instagram por ubicación, entonces ahí te salen las historias en tiempo real, y empecé a ver las historias de las personas en bahia de Kino, me sale una morra random que sale en sus historias y sale el mural a lo lejos de Kino. Me voy a Airbnb y empiezo a buscar la casa y doy con la casa. Me voy a Google Maps y empiezo a rastrear la dirección para ver la casa como era y ver los alrededores, encuentro una casa que estaba en seguida y que también se rentaba la cual automáticamente vi que tenía cámaras de vigilancia”.

Asimsimo, Villalobos contó: “me regreso a Instagram para hablarle a esta morra que saliá así (en las historias) oye mira esta es la situación, tenemos dos opciones, te pago 1000 pesos si vas y grabas a las personas que están en esa casa y si de preferencia vas a la casa que tiene cámaras para decir que te robaron un iPhone y ver si te pueden dar las cámaras de vigilancia de esta hora a esta hora”.

Finalmente, la mujer aceptó, por lo que Lupita tuvo las pruebas suficientes para confrontar a su expareja y a su familia, pues considera que ellos estaban siendo condescendientes con su divorcio y su situación.