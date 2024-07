¿Valen la pena las segundas oportunidades en el amor? Alejandra Jaramillo genera debate en redes con esta opinión

Alejandra Jaramillo vuelve a causar revuelo en redes sociales, la panelista de ´Siéntese quien pueda´ sigue firme en la idea de expresar sus opiniones frente a cualquier tema, aunque estas no siempre puedan llegar a ser bien recibidas e incluso dividan en dos team a la audiencia.

En esta ocasión, la presentadora dejó de lado los cuidados personales y se adentró en el terreno de lo amoroso y habló de la importancia de las segundas oportunidades en las relaciones y de si estás valdrían la pena en la construcción de un vínculo, asegurando que desde su perspectiva, las segundas oportunidades son parte de la “evolución de una persona”.

“Yo creo que las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, si existen, ninguna relación es perfecta, te tienes que perdonar, tienes que decidir continuar con esa misma persona. Las personas evolucionamos, cambiamos, mejoramos”, comenzó diciendo la ´Caramelo´, quien luego trajo a colación una experiencia amorosa de su pasado como ejemplo, y en la que tuvo como fruto a su hijo, Sebastián.

“Yo no soy la misma Alejandra de cuando tenía 23 años y cometí tantos errores, por ejemplo, con el papá de mi hijo, tal vez ahora sería una manera diferente en la que yo me pudiese dar una oportunidad con él”, añadió, al tiempo que aclaró que solo sería un caso de ejemplo hipotético, y no porque quiera retomar viejas relaciones, dado que está “muy feliz”.

Ante estas palabras, los cibernautas no dudaron en reaccionar, por un lado, hubo quienes dijeron estar de acuerdo con Alejandra Jaramillo, y seguidamente surgieron quienes dijeron que repetir o volver a intentar no siempre era la mejor opción.

“A mí no me funcionó mejor ahí que quedé cada quien por su lado y nada de terceras oportunidades la primera te la hicieron y te la seguirán haciendo / Una segunda oportunidad ? 🤔 Creo que dependiendo el caso / Totalmente de acuerdo con ale / Funciona si las dos partes le ponen ganas y empeño a su relación de pareja cambiando juntos lo que está mal pero si solo uno lleva esa responsabilidad no ahí no es, se va a desgastar solo y eso no funcionará.. 🤐🤐fin” son solo algunos de los comentarios.