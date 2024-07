¿Se acabó la teleserie?: Anuel AA aclara malentendido con Ibai Llanos y anuncian entrevista

El cantante urbano Anuel AA informó a través de sus redes sociales que resolvió el malentendido con Ibai Llanos, famoso streamer español y organizador del evento “La Velada 4″. Este anuncio se produce después de recibir numerosas críticas por su actuación en el evento.

El artista explicó que los problemas técnicos, ajenos a su equipo, fueron los responsables del malentendido. “Hablamos ayer y nos dimos cuenta de que el error fue de técnicos...”, escribió Anuel en Instagram.

Anuel confirmó que el próximo 24 de julio ambos se reunirán en casa de Ibai para aclarar la situación al público. Ibai también confirmó la reunión en sus redes sociales, prometiendo revelar lo ocurrido.

El pasado domingo, Anuel criticó en vivo a Ibai y a la producción del evento, alegando cambios en su voz y mala gestión del tiempo. “Llegué cinco minutos tarde y no me dejaban trepar”, dijo el cantante.

El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, también mencionó que la producción le impidió usar su propio equipo de trabajo y lo obligaron a seguir con su sistema, lo que afectó su presentación.

“Pa’ que’ yo me voy a trepar en una tarima para cantar una canción e irme, y si no tengo voz ¿para qué me voy a trepar?”, cuestionó el trapero.

“Esa no es mi voz, sabrá Dios lo que esos c*br*n** hicieron en el sistema porque las voces la controlaban ellos, lo que sale en el televisor, lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente”, añadió.

Las principales quejas de Anuel AA fueron:

Problemas técnicos que afectaron su presentación.

Mala coordinación y comunicación durante el evento.

Modificación de su voz por parte de la producción.

Obligación de usar el equipo técnico del evento en lugar del suyo.

Con este próximo encuentro, ambos esperan aclarar lo sucedido y poner fin a la controversia.