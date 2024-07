¿Peor que Karol G? Así interpretó una nominada al Grammy el himno de Estados Unidos

La final de la Copa América no se limitó al cotejo de fútbol entre Argentina y Colombia, donde los ‘albicelestes’ se proclamaron campeones. Hubo incidentes, detenidos, presentaciones musicales y retratos que se guardarán para la posteridad. La interpretación de Karol G no pasó por alto.

En primera instancia, la cafetera fue criticada por el look que portó en una de sus presentaciones más importantes de su carrera musical. La nacida en Medellín optó por portar unas botas de caña alta, una falda de cuero y la camiseta de su selección. Un look que nada se pega a la formalidad del mismo, una cosa es cantar en un concierto y otra el entonar las notas del himno de su patria.

Ya en el caso de su interpretación, los reclamos y criticas no se hicieron esperar. El portal People recopiló las mejores frases en redes sociales:

“Esta muchacha demostró que en realidad no canta ni el cumpleaños feliz”, “Canto yo más en la ducha y a todo pulmón”, “No se qué onda Karol G, pero sentí que estaba en japonés el himno”, “ni se le entendió”, “Karol, el himno no es lo tuyo”, “¿Qué le pasó a Karol G? Floja, floja con esa interpretación del himno”, “Pensó que le iban a poner autotune”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque muchos de sus fanáticos destacaron que fue un canto prolijo, no cabe duda que estuvo muy por debajo de lo que han sido otras presentaciones similares en eventos deportivos. Se acotó en redes que otros cantantes de Colombia hubiera hecho un mejor trabajo.

Una nominada al Grammy también falló

No obstante, Karol G no fue la única que recibió criticas en redes sociales. Un hecho similar ocurrió con Ingrid Andress quien está nominada 4 veces al Grammy. La joven cantó el himno de Estados Unidos en la apertura de Home Run Derby de la MLB en Arilington, lo cual desató también molestias.

Su melodiosa voz no se acertó ni tan solo a lo que se espraba. Este detalle, sumado a lo que Karol G, lleva a pensar que no necesariamente los cantantes comerciales carecen de talento pero no cuentan con las condiciones para tener una responsabilidad de interpretar un símbolo patrio ante miles de espectadores.