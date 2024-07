El singular pedido de Morat para sus conciertos en Quito y Guayaquil

Ecuador está listo para vivir dos jornadas inolvidables de la mano de la agrupación colombiana Morat. Los representantes del pop visitarán Quito (20 de julio) y Guayaquil (27 de julio), donde los asistentes deberán cumplir un pedido de los interpretes de “Aprender a quererte”.

El código de vestimenta solicitado por la banda es de pijamas, lo cual está generando tendencia y viralidad en redes sociales. La solicitud no es nada descabellada, ya que lo montado en escena cumplirá con todos los requisitos para ser apoteósico.

Los respectivos shows en la capital de los ecuatorianos y en la ‘Perla del Pacífico’ contarán con 800 metros cuadrados de pantalla dentro y fuera del escenario. Este detalle marca un hito dentro de espectáculos en el país.

Los fans tendrán la oportunidad de estar cerca de los artistas por medio de la localidad ADQA Box, un hexágono de pasarela por donde los artistas pasarán durante el show. También disfrutarán de un espectáculo de pantallas gigantes de última tecnología, luces pirotécnicas y manillas de colores controladas vía remota.

Declaraciones

“Estamos emocionados de traer el tour ‘Antes de que Amanezca’ a Ecuador y de ofrecer a los fans una experiencia que nunca olvidarán”, expresó Output, empresa productora de los conciertos.

“Sin duda, este tipo de montajes elevan la calidad de la industria del entretenimiento y los espectáculos en nuestro país. Estas son solo algunas de las tantas sorpresas que nos tiene preparado Morat para sus shows de estadios en Ecuador”.

¿Por qué en pijama?

“La idea de irse en pijama no necesariamente es irse con la pijama con la que duermen todos los días –aunque adelante si se sienten audaces–. Lo que queremos es invitarlos a que nos acompañen en una noche de sueños (esa que sucede Antes de que amanezca —por si no estamos siendo lo suficientemente obvios—), y para eso queremos que se pongan la ropa que ‘se pondrían para soñar’. La idea es que se inspiren en las pijamas; no tiene que ser absolutamente literal (pueden ahorrarse los boxers llenos de huecos)”, señaló el baterista Simón Vargas.