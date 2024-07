Ibai Llanos responde a la ‘amenaza’ de Anuel AA tras críticas en “La velada del año”

Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam, Julieta Venegas y otros famosos estuvieron presentes en el escenario de La Velada del Año 4, celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Un evento organizado por Ibai Llanos donde pelean en un ring varios influencers del mundo.

Ibai Llanos revolucionó el coliseo madridista marcando nuevos récords en un show completo donde hubo música y boxeo. El creador de contenido logró la mayor asistencia de la historia de España en una velada de boxeo y rompió marcas en las redes sociales con una emisión en vivo de millones de usuarios gracias a su espectáculo.

No todo fue perfecto, Anuel AA explotó

Anuel AA fue de los más comentarios ha generado desde su aparición en el espectáculo con una actuación que ha sido calificada por muchos como “vergonzosa” y “escandalosa”. Además, mucho se habló de la demora del artista para salir a su show correspondiente.

El artista arremetió contra el streamer español en sus redes sociales. “El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabrón, yo llegue 5 minutos tarde nada más”, asegura el puertorriqueño.

“No dejaron que mi DJ me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz”, denuncia. “Esa no es mi voz, esos cabrones controlaban todo. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese... Me sabotearon todo el concierto”, dijo en un vídeo.

Poco después, el artista publicó una historia amenazante contra Ibai Llanos. ¿Será que hará algo en contra del español? En los comentarios se sigue criticando al artista e incluso se habla de que habría una “tiradera” dedicada a Llanos. Aunque el español “no tiene miedo” y le respondió.