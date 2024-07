Anuel AA acusa a Ibai Llanos de sabotear su presentación en ‘La Velada del Año 4′

Todo iba viento en popa con el evento boxístico creado por el streamer Ibai Llanos, también llamado ‘La Velada del Año 4′, hasta que el cantante Anuel AA entró en escena.

El show del puertorriqueño era una de las presentaciones más esperadas por los asistentes del Santiago Bernabéu, sin embargo, tras salir a la tarima se convirtió en el centro de críticas de la noche y fue calificado como una “decepcionante presentación”, luego que el intérprete de ´Más rica que ayer´ pareciese estar afónico y llegase con retraso.

Ante la constante ola de pronunciaciones y menciones de los usuarios de la red social de ´X´, el cantante decidió pronunciarse para así explicar lo que habría sucedido, contando que parte de sus inconvenientes no habrían sido parte de su responsabilidad, si no de Ibai Llanos.

“Pasaron 100 mil cosas entre medio, que hasta la mitad de mi equipo de trabajo no los dejaron ni despegar desde el primer concierto, ya yo tenía un plan B (...) Pero llegamos y ya tenían a otro DJ ahí, no dejaron que el mío se conectara, esa no es mi vos, esos cabrones sabrá Dios lo que hicieron en el sistema, las voces las controlan ellos, lo que salía en el televisor lo controlan ellos, el Ibai ese, el rascabicho ese. Cuando yo salí a la tarima, él estaba haciendo chistes con mi nombre, diciéndole a la gente que yo llegué tarde” es parte de la explicación que Anuel AA dio mediante un live.

Los problemas de sonido que tuvieron lugar al momento del show del trapero dejaron en evidencia lo que parecía ser su afonía, sin embargo, Anuel AA negó haber tenido problemas con su voz, pues argumentó que de haberse sentido mal jamás habría salido a escena.

Lamentablemente, las dificultades técnicas que experimentó el boricua jugaron en su contra y Anuel y debió abandonar la tarima en medio de abucheos.