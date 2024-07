Joven se negó a mirar el partido de su selección con las amigas de su novia: “quiero verlo sin los típicos comentarios”

Un joven se viralizó en redes sociales, luego de que decidiera ver el partido de la selección argentina solo y en paz, en lugar de compartirlo con las amigas de su novia. Lo que parecía una noche tranquila de fútbol terminó en un evento tenso que que dejó a mucho internautas identificados con este personaje.

Este episodio ocurrió cuando Nico Seoane manejaba su vehículo. Su novia, sentada a su lado, le preguntó cómo prefería ver el partido de la Copa América de la albiceleste a lo que él respondió sin dudar: “En casa, tranquilo, picadita, una birrita, silloncito”. Su respuesta fue clara y concreta.

Sin embargo, su compromiso fue puesto a prueba. Su novia le hizo acuerdo que una de sus amigas se graduó de abogada, por lo que ya había confirmado su asistencia a la celebración.

Pese a que ella le dijo que ya confirmó, Nico le expresó lo siguiente: “No me interesa. Yo quiero ver el partido de la Selección tranquilo sin comentarios que no quiero escuchar”.

Pues el joven predijo lo que vendría: “’Ay Enzo Fernández, te amo. Mac Allister, sos de lo peor. ‘Cómo le hiciste eso a Mayan’, expresaba visiblemente frustrado. Pese a su resistencia inicial, finalmente optó por acompañar a su novia al evento social.

Mientras el partido transcurría, los comentarios eran constantes y en su mayoría irrelevantes para un apasionado del fútbol. Ejemplos de esto incluían una acotación sobre el arquero que “medía más que el arco”.

Aunque molesto, Nico trató de mantener el buen humor. Al escuchar “Pasen el dermatólogo de Julián Álvarez” durante un penal crucial, optó por centrarse en el partido, ignorando las distracciones.

Al final, este hecho llamó la atención de los internautas debidos a que el hecho de que un hombre prefiera ver un partido importante con tranquilidad, evitando distracciones, resonó con muchos seguidores del fútbol, quienes no duraron en reaccionar.

