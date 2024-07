¿Facial con esperma de salmón? El viral tratamiento de belleza que se realizó Kim Kardashian

Kim Kardashian es conocida por sus múltiples intervenciones buscando siempre imponer moda y verse bella. Sin embargo, estas acciones no siempre son las más usuales.

En el episodio más reciente de “The Kardashians”, lanzado en Hulu el 11 de julio, la fundadora de Skims y conocida figura mediática, reveló haber probado un tratamiento facial poco común en su búsqueda por una apariencia más juvenil.

A sus 43 años, Kardashian se sometió a un facial con esperma de salmón, un procedimiento que ha ganado popularidad en Corea debido a sus supuestos beneficios para la piel, como el aumento de colágeno, la aceleración de la renovación celular y la mejora de problemas de pigmentación.

Aunque Kardashian no mencionó si observó resultados positivos tras el procedimiento, no es la única celebridad que ha experimentado con este tratamiento.

Kardashian es conocida por llevar al extremo su búsqueda de la perfección estética. No solo ha seguido dietas estrictas para perder peso, llegando a bajar 16 libras en tres semanas antes de la Met Gala de 2022, sino que también ha expresado su disposición a probar cualquier método anti-envejecimiento.

“Probaré cualquier cosa”, dijo a The New York Times en 2022. “Si me dijeras que literalmente tengo que comer excremento todos los días para lucir más joven, podría hacerlo. Simplemente podría hacerlo”.

En el episodio, Kardashian reveló a su madre, Kris Jenner, que había recibido un facial con esperma de salmón, inyectado directamente en su rostro, dejando a Jenner visiblemente sorprendida.

Jennifer Aniston también ha usado el tratamiento

Jennifer Aniston, de 55 años, también probó el facial y habló sobre su experiencia en una entrevista de 2023 con el Wall Street Journal.

“Primero dije, ‘¿Estás en serio? ¿Cómo se obtiene el esperma de salmón?’”, recordó la estrella de “Friends”. Sin embargo, para Aniston, la experiencia no valió la pena ya que no notó muchos cambios en su piel después.