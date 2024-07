El maestro de danza Klever Viera es nomido al Premio Eugenio Espejo 2024

La comunidad artística y cultural de Ecuador se enorgullece en anunciar que el maestro de danza Klever Viera ha sido postulado al prestigioso Premio Eugenio Espejo 2024. Este reconocimiento es un merecido homenaje a su extensa y destacada trayectoria en el mundo de la danza.

Klever Viera ha dedicado 50 años de su vida al arte de la danza, dejando una huella imborrable en la cultura ecuatoriana. A lo largo de su carrera, ha creado más de 80 obras y ha formado a un centenar de bailarines, quienes hoy en día son testimonio viviente de su pasión y dedicación. Su trabajo ha inspirado a generaciones de bailarines y amantes de la danza en nuestro país.

Maestro Klever Viera al Premio Eugenio Espejo 2024 (Cortesía)

Kléver Viera inicia su formación en 1974 en el Instituto Nacional de Danza donde aprendió ballet clásico y danza. En 1977 continúa su preparación en México. A comienzos de los años 80 regresa a Ecuador y en esa década organiza la Escuela Coreográfica, el Centro de Danza, la Escuela Yaradanza y pasa a ser miembro fundador del Frente de Danza Independiente. También empieza una gira internacional por Colombia, Alemania, Holanda, países en los que dicta varios talleres de creación.

En los últimos años, el maestro ha enfrentado serios problemas de salud que han afectado significativamente su calidad de vida. Es por eso que 200 artistas nos adherimos a la iniciativa de que se le otorgue este importante premio, ya que estamos convencidos de que este reconocimiento no solo enaltece su legado, sino que también le brindará la posibilidad de vivir con mayor dignidad.

En septiembre de 2023 se estrenó un documental en el teatro Capitol, dirigido por el Documentalista Vinicio Cóndor y producción de Paola Guevara. El 6 de junio de 2024, la Asamblea Nacional del Ecuador otorgó un merecido reconocimiento al maestro por su importante trayectoria.

Maestro Klever Viera al Premio Eugenio Espejo 2024

Para respaldar la mejoría de Klever Viera, se han organizado dos eventos escénicos en su morada bajo el título “No me queda otra que bailar en mi casa”. El primero contó con la actuación de sus últimos bailarines del Taller Permanente Independiente Experimental con la obra “Espacio me has vencido” y la intervención de la cantante Mariela Condo. El segundo evento realizado en junio, contó con la participación destacada de artistas como Susana Reyes, Nelson Díaz, Sebastián Salvador, Paúl Rey, Mariela Condo, Laura Alvear, Cristina Cilio, entre otros.

A través de su arte, estos artistas han reivindicado y ratificado la importancia de la trayectoria de Klever Viera como un pilar vital en sus propias vidas. Además, se logró recaudar fondos que contribuyeron a su recuperación de salud.

Maestro de danza Klever Viera (Cortesía)

La postulación de Klever Viera al Premio Eugenio Espejo simboliza nuestro compromiso con todos los artistas consagrados, quienes merecen el apoyo y el reconocimiento del Estado ecuatoriano por su invaluable contribución a la cultura y el arte.

El Premio Eugenio Espejo es el máximo galardón cultural que otorga el Estado ecuatoriano, y su concesión a Klever Viera será un acto de justicia y un motivo de celebración para toda la comunidad artística.

Los artistas se encuentran en la expectativa de la decisión final y confiando plenamente en que se reconocerá el talento y la dedicación del destacado maestro.