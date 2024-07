Actriz de cine para adultos que generó polémica en México se pronuncia tras el escándalo de su video en el Metro

Luna Bella es una influencer, modelo y actriz de cine para adultos mexicana de 32 años. Fue protagonista de un video íntimo y explícito en el Metro de CDMX frente a los pasajeros, lo cual desató una gran polémica. Por este motivo, la actriz envió un duro mensaje por medio de su canal de Telegram.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres”, empezó diciendo Verónica Meléndez Coronado.

Luna Bella La actriz para adultos filmó un video sexual dentro del Metro de la Ciudad de México

“Mi dignidad y mi reputación está por los suelos. Ya después de eso, si me voy de esta Tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó”, concluyó el mensaje.

Luna Bella también hizo una publicación en su cuenta de Instagram para enviar otro mensaje: “Seguimos sonriendo, con mala fama pero nunca con mala vibra”, colocó con junto a un video.

Indignación en México

La modelo protagonizó un video explícito en el Metro de la Ciudad de México donde se la ve con dos sujetos, uno de ellos vestido de policía y otro de civil. Todo esto ocurría a la vista de los pasajeros.

Este no es su primer escándalo, Luna Bella saltó a la fama en 2015 por quitarse la ropa en el Metro de Monterrey.