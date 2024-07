¿Cuál es la razón por la que Evaluna y Camilo se separan ‘temporalmente’?

La cantante e hija del reconocido artista Ricardo Montaner se encuentra en los últimos meses de gestación, por lo que ya se encontraría próxima a tener entre sus brazos a su segundo bebé. Sin embargo, Camilo y Evaluna contaron en uno de los videos publicados en su canal de YouTube que tuvieron que tomar la decisión de separarse temporalmente.

PUBLICIDAD

Como ha sido notable, Camilo se encuentra realizando una gira en Europa y tanto su esposa Evaluna como su hija Índigo lo han acompañado a cada lugar y escenario en el que se presenta, pero debido a la avanzada etapa de embarazo de la cantante, tomaron la decisión de separarse temporalmente.

[ Evaluna no podía ser madre por este diagnóstico pero así lo desafió y da esperanza a otras mujeresOpens in new window ]

Aunque la pareja considera que pueden aguantar unos días más, pues a Camilo le queda solamente una semana de gira, tomaron conciencia y prefirieron separarse, pues piensan que en algún momento las aerolíneas le van a restringir a Montaner seguir volando en su estado.

“Estoy en el límite, estoy bien en el rango para viajar, lo que pasa es que este embarazo se me ve mucho más (que el de Índigo)”, dijo Evaluna.

Por su lado, Camilo demostró profunda tristeza al solamente imaginar que se tiene que separar de su esposa y que es una posibilidad que se pierda el nacimiento de su bebé Amaranto: “A mí todavía me queda una semana de gira y de verdad que me pone triste no estar con ella [...]. No existe conflicto entre estas dos cosas, pero van a ser días difíciles”, afirmó Camilo.

Además de esto, Evaluna mencionó que es necesario que la pareja se tome este tiempo para disfrutar cada uno con ellos mismos y ella con su hija, a quien se lleva a casa, pues esto les permitirá tener un momento especial para un reencuentro más placentero para ambos.