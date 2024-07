Nodal, ¿le manda un mensaje a Belinda con su nuevo video? Las pruebas que lo confirmarían pero ¿y Ángela?

El cantante mexicano Christian Nodal está en boca de todos, no solo por su vida amorosa, sino también por su reciente lanzamiento musical. Su nuevo tema, “No me 100to bien”, ha generado gran revuelo en las redes sociales, ya que muchos lo interpretan como una respuesta a la canción “300 noches” de su expareja, Belinda.

Belinda y Nodal Este video muestra cómo celaba Nodal a la cantante (@belindapop / @nodal/Instagram)

Los rumores de una dedicatoria a Belinda no son nuevos. Desde el lanzamiento del video musical de “No me 100to bien”, los fans no han tardado en encontrar similitudes con “Cactus”, otro tema de Belinda que también se cree que va dirigido a Nodal.

“He intentado olvidarte con otras, si me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé, que no me 100to bien”, recita el intérprete de música regional mexicana.

Esto a muchos se les hizo similar al verso de la estrella pop donde canta “300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey, sin esta reina a tu lado. Baby, míranos. Ahora somos dos extraños y se siente tan extraño”.

Los detalles del videoclip de Nodal por los que dicen que va dirigido a Belinda

A lo que la pieza audiovisual se refiere, los internautas especulan en redes sociales que cuenta con ciertos detalles que parecen dirigidos a Belinda, ya que el videoclip de Nodal cuenta con un automóvil al revés y un paisaje desértico, así como Cactus, otro de los corridos tumbados de la famosa que estrenó tras la ruptura.

“Evidente la dedicatoria e inspiración tan... Belika!”, “Esto suena a Cactus, hasta el auto está virado”; “Claro que es para Belinda”; “Super conectada con Cactus, por la tonada y referencias que da”; “Hay escenas muy parecidas a Cactus”; fueron parte de los comentarios de los internautas.

¿Y qué hay de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar Ángela Aguilar extraña a Nodal, pero la vieron con otro chico. (Instagram @angela_aguilar_)

Nodal ha estado en el centro de atención desde que se confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar a principios de este año. Sin embargo, el lanzamiento de su nuevo video ha hecho que algunos fans se pregunten si realmente ha superado a Belinda.

Solo el tiempo dirá si Belinda decide responder a las supuestas indirectas de Nodal.