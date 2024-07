Mafer Ríos sale en defensa de su trabajo y deja por el suelo a Elizabeth Cader y: “Tú no eres quien para criticarnos”

“Se metió con mi trabajo y eso no se lo permito a nadie”, así comenzó su live la actriz María Fernanda Ríos, la jueza de ´Soy el Mejor´ le dio una extensa y contundente respuesta al comentario de Elizabeth Cader, quien acusó a las actrices de poco “profesionales”, por tener que “agarrarse” del nombre de su novio, Don Day, para así poder sonar en su obra de las ´In-Terapia-bles´.

Ante esto, la actriz salió a defender su nombre y ubicó a la pareja del ´Cholo de los labios rosa´, quien cabe mencionar no se ha pronunciado ante la polémica.

“Ella debió hablar directamente con Samantha, su tema era con ella, y si te mandé a tu país, pero no como se piensa, yo dije lo siguiente, si no te gusta y te lo digo en serio, ándate a tu país o a cualquier otro país, cógelo a Don Day y llévatelo, porque en cualquier otro país no hay un pasado de Don Day, entonces si no te gusta haz eso, si no vas a tener que aguantar, porque Don Day tiene un pasado aquí en este país, y entre esos está Samantha, ahora lo que no comparto es que tu seas doble discurso”, expresó Mafer Ríos, quien añadió que Elizabeth Cader parece tener “memoria selectiva” y solo recuerda a las ex de su novio cuando le conviene.

“Yo me estoy metiendo aquí porque cuando se meten conmigo yo salgo a defenderme. Tú no eres quien para criticarnos a nosotras como actrices, no lo eres, estás tan dolida”, dijo. De igual forma, la actriz aprovechó pata reiterar su invitación a la modelo salvadoreña para que asista a la obra y se entere cosas que quizá Don Day no le está contando.}

“Si te molestó el tema de Don Day que pena, lo vamos a seguir haciendo, no vamos a quitar el nombre de Don Day por ti”.