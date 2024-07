Gypsy Rose Blanchard está embarazada: “Quiero darle a mis hijos lo que nunca tuve de mi madre”

Gypsy Rose Blanchard, la autora y estrella de reality shows, de 32 años, que en su día fue encarcelada por su implicación en el asesinato de su madre en 2015, compartió la noticia de su embarazo el 9 de julio a través de un vídeo de YouTube titulado “Estoy embarazada, mi viaje hasta ahora”. Blanchard, embarazada ahora de 11 semanas, dará a luz en enero de 2025.

PUBLICIDAD

Blanchard, que salió de la cárcel en diciembre de 2023, expresó su emoción a pesar de lo inesperado de la noticia. “Esto no fue planeado en absoluto. Fue algo completamente inesperado, pero ambos estamos muy emocionados de emprender este nuevo viaje como padres”, declaró.

También abordó las preocupaciones del público sobre su preparación para la maternidad. “Sé que habrá gente que piense que no estoy preparada para ser madre. No sé si alguien está realmente preparada para ser madre. Sólo quiero ser una buena madre para mi hijo. Quiero ser todo lo que mi madre no fue”, afirmó.

La relación de Blanchard con su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, fue polémica y trágica. Clauddine supuestamente sometió a Gypsy al síndrome de Munchausen por poderes, convenciendo a los demás de que Gypsy tenía numerosos problemas de salud. Esto condujo a la trágica implicación de Gypsy en la muerte de su madre.

Parejas sentimentales de Gypsy Rose Blanchard

La relación de Gypsy con su actual pareja, Ken Urker, empezó cuando él le escribió una carta de apoyo en 2017, lo que dio lugar a una conexión más profunda.

[ Sale de prisión Gypsy Rose Blanchard, la joven que convenció a su novio de asesinar a su madre abusivaOpens in new window ]

Urker le propuso matrimonio mientras ella seguía en prisión en 2018. Aunque sus caminos se separaron en 2019, dando lugar a un matrimonio con Ryan Anderson en 2022, unión que se rompió este año, dando lugar al reencuentro de Gypsy y Urker a principios de 2024.

Su reencuentro se produjo tras la ruptura de ella con Anderson, que expresó su sorpresa por la rápida evolución de la situación. “Simplemente estoy viviendo las cosas a medida que se presentan. Todavía estoy en modo de reflexión y procesamiento”, dijo.