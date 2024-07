¿Tu hombre ya no disfruta del sexo? Cuatro actitudes que lo delatan

La intimidad sexual es un componente fundamental en una relación de pareja. Es un espacio para conectar, expresar amor y pasión. Sin embargo, cuando el sexo se vuelve rutinario, distante y falto de deseo, puede ser una señal de alerta que indica que algo no está bien.

Pareja

Cuando un hombre está enamorado se nota, y cuando no lo está, aún más. En el escenario sexual los hombres no pueden ocultar o disimular fácilmente sus verdaderas intenciones. Si te considera solo una amiga, el sexo será diferente pues tendrá distintas actitudes y comportamientos que muestren lo que realmente quiere contigo. Pon atención en los pequeños detalles y confía en tu intuición.

En este artículo, te revelaremos 4 actitudes masculinas durante el sexo que evidencian que tu pareja ya no disfruta de la intimidad contigo o las verdaderas intenciones que tiene ese hombre, posiblemente, sus sentimientos hacia ti hayan cambiado.

Relación

Actitudes de un hombre Actitudes que reflejan una pérdida de atracción física y emocional

Apenas termina, se levante y no te dirige la palabra

Si tu pareja se levanta apenas termina el acto sexual y deja de comunicarse contigo, tanto durante como después, podría ser una señal de que sus sentimientos hacia ti han cambiado.

Cuando un hombre ya no te dedica tiempo ni atención después del sexo, ni te expresa palabras de amor o cariño, puede ser una señal de que te ve más como una amiga con la que tiene relaciones íntimas que como una pareja romántica.

Si este cambio de comportamiento se compara con lo que solía hacer antes, y ahora solo se concentra en la satisfacción propia sin importar tu placer, es una clara indicación de que su interés en ti ha disminuido.

Nada es lo suficiente para su placer

Cuando a ellos les importas, adoran el acto sexual, ama absolutamente todo lo que haces. Si no es así, se denotara molestia. Inclusive, te lo podría decir de la manera más sutil posible para no hacerte sentir mal, por lo que si ya no es así es porque se aburrió.

Si tu pareja está irascible por todo durante las relaciones sexuales y ya no le gusta nada de lo que haces, que antes sí le gustaba es porque sus sentimientos han cambiado.

No le interesa abrazarte, acariciarte y mucho menos besarte

Cuando tu pareja ya no disfruta el sexo y te ve como una amiga ya no te da besos ni tiene gestos románticos contigo como caricias.

Prácticamente quiere terminar el acto rápido y no lo hace por amor ni por gusto, así que si tiene esta actitud contigo es porque ya no te ama, solo te ve como una amiga.

Su celular es prioridad, antes, durante y después

Otra actitud que revela que un hombre ya no disfruta del sexo es que se pone a revisar su celular al terminar las relaciones, e incluso durante.

Esto solo deja ver lo aburrido que está y que ya no siente nada por ti, así que debes estar alerta y no dejes que te use ni te engañe.