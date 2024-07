La Oreja de Van Gogh le cierra la puerta a regreso de Amaia Montero

En 2007, Amaia Montero sorprendió a todos al anunciar su salida de La Oreja de Van Gogh, una banda que había alcanzado un enorme éxito con cuatro álbumes. Al año siguiente, el grupo reclutó a Leire Martínez como su nueva vocalista, mientras Amaia comenzaba su carrera en solitario. Desde entonces, cada uno ha seguido su propio camino, haciendo improbable un reencuentro. No obstante, recientemente han surgido rumores sobre un posible regreso de Amaia al grupo.

El pasado 27 de junio, la periodista Isabel Rábago avivó las esperanzas de los fanáticos al afirmar en Telemadrid que La Oreja de Van Gogh saldría de gira este verano con su primera vocalista. Esta noticia generó un entusiasmo masivo entre los seguidores de la banda. Sin embargo, Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo, se encargó de desmentir estos rumores en una entrevista con El Periódico de España con motivo de la publicación de su libro ‘Memoria’.

Amaia Montero no regresará a La Oreja de Van Gogh

Benegas aseguró que, aunque mantienen una buena relación con Amaia Montero, su regreso al grupo es inviable. “La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor”, explicó. Con estas declaraciones, dejó claro que el enfoque actual del grupo está en la creación de nuevas canciones y no en revivir el pasado.

Una de las bandas españolas más famosas (Agencias)

Es importante mencionar que La Oreja de Van Gogh tiene una agenda llena de conciertos programados para este verano, lo que refuerza la idea de que están completamente enfocados en su presente y futuro musical.

El 28 de junio, un día después de que se difundieran los rumores, la banda publicó una foto en la plataforma X, en la que aparecían todos los miembros actuales, incluida Leire Martínez, preparándose para salir al escenario en Valladolid. “A minutos de salir en el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos”, escribieron.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una referencia velada a los rumores infundados que habían circulado en las horas anteriores. La Oreja de Van Gogh, con esta publicación, reafirmó su compromiso con su actual formación y dejó claro que, aunque valoran su historia, están centrados en continuar evolucionando como banda con Leire Martínez como su vocalista.