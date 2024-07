Todo listo para el reencuentro de Kiruba con sus fans 20 años después, ¿dónde y cuándo?

Luego de 20 años, la banda que conquistó los corazones de los ecuatorianos, está de regreso. María José, Cecilia, Gabriela, Mariela y Diana, Kiruba, se reencuentran para revivir una época inolvidable.

El show se realizará el jueves 11 de julio a las 20:00 en el Teatro San Gabriel.

María José Blum es la organizadora de este esperado show, quien confiesa no poder ni dormir de la emoción que siente al pronto encontrarse con sus hermanas de vida y con sus fans que las veían por televisión cumplir sus sueños y apoyarlas.

“Es un show de agradecimiento para los fans, los que querían que Kiruba vuelva. Terminar lo que empezamos porque hubo un intento de reencuentro, luego vino la pandemia. Muchas cosas pasaron y finalmente se hace realidad”, confiesa María José en una entrevista con Metro Ecuador.

Cecilia llegará de Miami, Gabriela de Australia, Mariela de Alemania para reunirse con Diana que vive en Quito y María José que se radica en Guayaquil.

“Te llevo en mi corazón” será un show íntimo donde las Popstars cantarán todas las canciones que su público espera. “Quisiera”, “Dame”, “Mirando como un bobo”, serán coreadas por los asistentes en una noche que se convertirá en un recuerdo maravilloso, que tanto Kiruba como sus fans, se llevarán en el corazón.

Precio de las entradas

María José Blum mencionó que quedan pocas entradas. Palco ya está ‘sold out’, pero aún puedes comprar entradas para Butaca que tienen un costo de 60 dólares.

Las entradas puedes adquirir en la página web del Teatro San Gabriel.

Reencuentro de Kiruba

¿Cómo nació la idea del reencuentro?

La idea inicial era un reencuentro para el show que tendrán en Guayaquil “Flashback 593” que será el 12 de julio, donde compartirán escenario con varios artistas.

“Cuando se publicó lo de “Flashback 593″, la gente de Quito empezó a reclamar por qué solo en Guayaquil y dije ahora que estaremos reunidas por qué no hacemos un show solo de Kiruba. Así me empecé a reunir y gestionar hasta que se definió la fecha”.

Blum confiesa que desde ese momento cada una empezó su preparación individual. “Están estudiando las canciones, algunas están con ‘vocal coach’ para volver a entrenar su voz, estamos entrenando físicamente también”.

Se reencuentran el 8 de julio y continuarán con un arduo trabajo para poder estar en el escenario el jueves 11.

María José recuerda que cuando se anunció su concierto en Quito fue una locura. La publicación se llenó de comentarios y las entradas empezaron a venderse.

“Hay un comentario de un chico, dijo, “llevé a mi hermana a ese concierto y ahora ya no está porque tuvo un problema de salud, pero para mí es un recuerdo que llena mi corazón haber podido llevarla”. Este show es para ellos (sus fans)”.

¿Qué pensó María José Blum cuando entraba en PopStars?

Con la voz entrecortada al recordar a esa niña confesó que sueño era transmitir su alegría.

“Yo no metí por ser famosa, era porque tenía un sueño, transmitir la alegría que tenía en abundancia a todo el mundo. Contagiar un poco de lo bueno de la vida a la gente. Fue empezar a construir un sueño que se fue agrandando y luego me abrió las puertas para alcanzar más sueños y más metas. Popstar me dejó ser lo que soy hoy, y por eso estoy muy agradecida”.