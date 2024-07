Son contundentes las declaraciones de los creadores de contenido Felipe Crespo y Kevin Rubio, dos de los influencers que estuvieron invitados al evento de Luisito Comunica en Quito, hace pocos días, donde el mexicano promocionaba su nuevo licor. Ellos defendieron su postura luego de las declaraciones de Anthonny Swagg y Don Day.

Don Day respondió un comentario ante la polémica de que hay eventos donde invitan a influencers pero, los mismos deben costearse todo para poder asistir y criticó a los que fueron calificándolos como “artistas de papel”.

“Yo sé lo que te pasó sin que me cuentes. Te pidieron que vayas donde luisito pero que pagues todo. Mijo usted es de los míos. Allá que gasten lo que pagan pa llos suenen, nosotros no necesitamos eso. Que aprendan a respetar nuestra comunidad. Puede tener miles de seguidores, pero nosotros tenemos más. Así que paguen. Artistas de papel”, escribió.

Don Day 'ninguneó' a influencers que asistieron a evento con Luisito comunica (Captura)

Por su parte, Crespo en una entrevista para Los Hackers del Espectáculo, dijo que fue una invitación como cualquier fiesta y que no le obligaron a realizar algún tipo de publicación o posteo del producto. “Se te hace una invitación y ya depende de ti si vas o no y si decidiste no ir, entonces quédate callado y no intentes sonar por otro lado”, indicó en la entrevista.

Kevin Rubio tampoco se quedó callado y dijo para el programa de farándula: “Si tiene tanto éxito en las redes como lo tiene, debería ganar lo suficiente para costearse un pasaje de avión”, agregó y comentó que había solicitado la lista de invitados al evento y que no estaba el nombre de Anthonny Swagg ni Don Day. “Yo pregunté por la lista porque todos quieren saber si vale la pena asistir”, agregó.

Al final, los influencers pidieron más respeto por los comentarios vertidos e indicaron que nadie merece ser visto por debajo de los hombros. “Cuando voy a eventos, aprovecho para sacar contenido. Uno decide si va o no, pero no es necesario armar polémica”, finalizó Crespo.

La polémica empezó porque el finalista de MasterChef Celebrity e influencer, Anthonny Swagg reveló que ha dejado de asistir a eventos y que ya no lo hará más, porque cuando recibe invitaciones, no hay una ganancia de por medio, sino más bien un gasto y que hay falta de reconocimiento para los influencers. “No es porque no me invitan, sino porque cuando lo hacen quieren que yo me costee todo. Quieren que me pague el vuelo, el hotel, comida, entre otras cosas. ¿Entonces qué gano yo?”, dijo con un tono indignado.