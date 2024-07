¿Aleska Genesis cree o no en la brujería? Su viral ruptura con Nicky Jam aún la persigue

El año 2023 fue uno de los más difíciles para la venezolana Aleska Génesis. Desde finales del 2022 ya venía padeciendo el ataque constante de su exnovio, el empresario Miguel Mawad, quien se encargó de exponer públicamente a la criolla, sacando varios detalles oscuros de su vida.

Luego de conocerse el supuesto trabajo religioso que le había realizado a Nicky Jam, Aleska afirmó que, fue una amiga quien le hizo el puente con la hechicera, pero su intención nunca era dañar a nadie, pues solo creyó en la palabra de su amiga.

“Yo confié en una amiga que me hizo hablar con una vidente y lo que yo no sabía era que me estaba grabando para difamarme y amenazarme”, lamentó la modelo. En el clip publicado por la supuesta amiga, se ve a la criolla pidiendo para que su hombre no vea a más nadie y prácticamente enloquezca por ella, lo que evidentemente no logró, pues luego de un tiempo, terminó su relación con el artista urbano.

“Confundí el amor con obsesión”, reveló en cuanto a lo que sintió por el intérprete de “El amante”. Asimismo, Aleska Castellanos, como es su nombre real, enfatizó que, todo lo sucedido representó para ella una lección. “Mi peor error fue confiar en personas que no debería confiar”, aseveró.

La venezolana ha manifestado ser muy religiosa y muy creyente de Dios por lo que afirmó que no cree en ninguna de estas prácticas. “No creo en hechizos. Sé que todo existe, el bien y el mal”.

En la entrevista, se apareció su actual pareja Clovis Nienow, con quien ya tiene un mes de noviazgo. De manera jocosa, el mexicano expresó: “A mi mujer le pido todas las mañanas que me ponga 20 gotitas para seguir bien enamorado”.