Un EP con alma: “Cielo”, la primera y última pieza

¿Cómo fue el proceso de grabación y creación de la canción a lanzar?

El proceso de Cielo fue bastante contradictorio. Es la primera canción que lanzamos pero es la última que escribimos. Este EP lleva muchos años en trabajo, empezó con casi 50 demos, de los que con el equipo fuimos eliminando canciones, hasta que quedaron tres. De estas tres, sentía que faltaba un inicio contundente, que contara la historia de lo que estaba a punto de pasar.

PUBLICIDAD

Johann Vera

Con los compositores Johann Vera, Juan Shool, Ibere Forte y Gabriel González también queríamos agregar lo que estaba pasando en mi vida, yo estaba enamorado, en otra etapa. Antes siempre había escrito de desamor, pero en este momento era una etapa feliz, en la que esta persona me había llevado al cielo y estaba descubriendo un lado muy interesante desde el amor y desde la pasión. La gente siempre decía esto de “your love takes me high” y así es como yo lo describía: como algo celestial. Quería transportar a la gente a cómo viví este amor a través del descubrimiento de todo el placer y la misma culpa al rededor de todo lo que estaba viviendo. Así que sí, una canción con muchas capas.

Johann Vera Instagram

¿Cómo describes esta canción y qué significa para ti?

Para mí es placer más allá de lo carnal. La diferencia ente tener sexo y hacer el amor. Cuando logras estar con alguien que te lleva a un lugar que no conocías y te sientes increíble, y la vida pasa a tener más dimensiones. A través de esta persona he encontrado espiritualidad, goce, he encontrado cosas que ni siquiera sabía que tenía. Un despertar. Literalmente “me llevas al cielo”, aunque a veces de tanto placer pueda sentir que estoy pecando.

¿Dónde se grabó el video y quiénes estuvieron a cargo de su realización? (Productora audiovisual y director a cargo)

Grabamos el video en el centro de Bogotá, en una casa preciosa en el barrio La Candelaria. Conocí a Allen, el director, lo conocí a través de Camilo Caín, quien hizo el BTS y un fotógrafo que admiro mucho. Siempre quise trabajar con ellos, me encanta cómo exploran y van un poco más allá y como sentía que este EP necesitaba un ojo distinto. Allen llegó con una propuesta increíble, creativa y super alineada a lo que yo quería. Definitivamente el que estuviera asociado a la comunidad LGBTQI+ me dio la confianza y la seguridad de que estaba en contacto con esta sensibilidad y fue muy lindo ver como la mayoría de lxs involucrados entendieron de qué se trataba el proyecto y conectaban con él porque era algo que también vivían o sentían.