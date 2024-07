Escritor asegura que Taylor Swift es un "mal ejemplo" porque tiene "34 años, está soltera y no tiene hijos" y genera polémica viral

Si hay una cantante que está rompiendo récord en sus conciertos es Taylor Swift. Miles de personas han disfrutado de la gira ‘The Eras Tour’, que está considerada el espectáculo con mayor recaudación de todos los tiempos.

Pero así como hay quienes se consideran ‘Swifties’, entre ellas grandes celebridades como Nicola Coughlan y Salma Hayek, hay otros que consideran a Taylor una mala influencia para los jóvenes por muchas de sus canciones sobre feminismo, y su actitud de “al diablo con el patriarcado”.

Fue un periodista conservador, John Mac Ghlionn, que acusó a Swift de ser un mal ejemplo para esta generación.

En un artículo que escribió para el Newsweek titulado “Taylor Swift no es un buen modelo a seguir”, afirmó que la cantante estaba dando un mal ejemplo ya que tiene “34 años, es soltera y no tiene hijos”, y no mencionó a su novio, Travis Kelce, por ser igual.

¿Misógino o quiere fama?

El escrito, publicado la semana pasada, lo hizo el autor para “ofrecer cierta respuesta” a la manía de Taylor que se ha extendido por todo el mundo, y ha sido rápidamente ridiculizado por sus opiniones “misóginas de los años 50″.

Según el diario Daily Mail, el periodista afirmó que, a pesar de que “el talento de la estrella del pop para iniciar conversaciones, impulsar la participación y generar ganancias es encomiable”, ella no es un buen modelo a seguir para las jóvenes.

Ghilonn comentó sobre las relaciones pasadas de Swift y sugirió que su estado civil fue crucial para convertirla en un modelo a seguir. Además, citó que el hecho de no estar casada era casi la única razón por la que las chicas deberían buscar en otro lado una figura para emular.

Aunque reconoció su “talento musical y su perspicacia para los negocios”, el investigador y ensayista argumentó que “en lugar de alentar a las jóvenes a ver el “estándar Swift” como la norma”, se las debería alentar a aspirar a un estilo de vida romántico que fuera “un poco más... saludable”.

“¿Cualquier padre amoroso que lea esto querría que su hija saliera con 12 hombres diferentes en el lapso de sólo unos pocos años? Esto no es un ataque a Swift; es una pregunta válida que vale la pena plantear”, precisó el periodista.

Fans lo llaman “cobarde”

Los fans de la cantante se hicieron sentir con sus comentarios en la red social X en los que tildaron de “cobarde misógino incel” al escritor.

“¿Qué demonios es esta tontería misógina de @Newsweek? Taylor Swift no es un modelo a seguir porque es “soltera y no tiene hijos”, ¿Qué demonios? Escrito por un hombre, por supuesto, pero deberías estar avergonzada de haber publicado esta tontería vacía”, escribió un internauta.

“Ningún hombre ha sido jamás castigado en los medios por ser un ‘mal modelo a seguir para los chicos’ porque tenía ‘34 años, era soltero y no tenía hijos’”, comentó otro.

“Las jóvenes no necesitan aspirar a casarse y tener hijos. Personalmente, no me interesa Taylor Swift, pero hay peores modelos a seguir que alguien que evidentemente trabaja duro y es económicamente independiente y, además, hizo enormes donaciones a bancos de alimentos”, destacó otro usuario.