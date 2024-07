Anthonny Swagg se siente indignado por falta de valoración como influencer: Tomó esta decisión

El influencer y finalista de MasterChef Celebrity Ecuador, Anthony Lencina, más conocido como Anthonny Swagg, en un en vivo desde su cuenta de TikTok se mostró indignado por las invitaciones a eventos, indicando que no hay reconocimiento y que le ha tocado costearse todos los gastos.

PUBLICIDAD

Swagg mencionó que ha dejado de asistir a eventos y que ya no lo hará más, ya que cuando recibe invitaciones, no hay una ganancia de por medio, sino más bien un gasto, lo cual indica que no hay reconocimiento para los influencers.

“Ya no asistiré a alfombras rojas ni nada. Y no es porque no me invitan, sino porque cuando lo hacen quieren que yo me costee todo. Quieren que me pague el vuelo, el hotel, comida, entre otras cosas. ¿Entonces qué gano yo?”, dijo con un tonoo indignado.

El guayaquileño que terminó de finalista en la primera temporada de MasterChef Celebrity acumula 3.2 millones de seguidores en Instagram y 10.9 millones de seguidores en TikTok. En su en vivo donde tuvo miles de conectados, recalcó que sus redes sociales son muy fuertes y que no está de acuerdo en hacer su trabajo gratis. “He creado una comunidad muy fiel de la cual me llevo muy bien que también soy recíproco con estas personas y si yo genero muchas vistas, por qué quieren que yo les haga las cosas gratis, si yo también voy a sumar”, enfatizó.

“A mí, pídanme algo gratis cuando sea para ayudar”, enfatizó.

Sus seguidores se mostraron de acuerdo con su argumento ya que indican que las personas que hacen arte en Ecuador, no son reconocidas. “Cuando me invitan como diseñadora a eventos internacionales yo también debo pagar, lo único gratis que me dan es la entrada al evento”, agregó un internauta.

En cambio otros, se pronunciaron en contra, indicando que si no le gusta y no quiere pagar que no asista.

Esta polémica ya resuena hace semanas, cuando el artista Don Day, indicó que hay que pagar para ganar premios internacionales o para asistir. Luego, se retractó, pero han salido otros personajes ratificar que esa información es cierta, lo que ha generado molestia.