“Parece disfraz de preescolar”: La insólita técnica de Belinda para huir de periodistas que le trajo burlas

En medio del asedio de la prensa y las redes sociales por la vida personal de su ex, Nodal, la cantante Belinda intentó huir de los periodistas de una forma tan particular que seguramente será recordado por mucho tiempo. Sin embargo, lo que no esperaba la nacida en España, es que iba a ser descubierta por los medios de comunicación y recibir burlas.

PUBLICIDAD

Días atrás la famosa fue cuestionada sobre lo que opina de la nueva relación del intérprete de música regional mexicana con Ángela Aguilar. “No tengo comentarios sobre nada, por favor, no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a eso”, dijo.

Con esto zanjó que fuese a participar activamente en la polémica que se sostiene en las redes sociales, aunque poco después que se diera a conocer el vínculo del mexicano con Aguilar, le lanzó lo que pareció una indirecta a vista de todos.

“Tarde o temprano todo cae por su propio peso”, escribió en su perfil de Instagram, haciendo alusión a que su ex había iniciado un nuevo romance apenas a escasas dos semanas de confirmar la ruptura con Cazzu, mamá de su hija Inti de 9 meses.

Mensaje de Belinda Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

¿Cómo fue que Belinda intentó huir de los periodistas?

En un video capturado por Chisme No Like se muestra que Belinda intentó evadir a los periodistas que la esperaban en el aeropuerto utilizando un traje de oficial de seguridad.

A pesar de llevar gorra y tapabocas, la intérprete de Luz sin gravedad falló en su intento de que no la molestaran y la prensa la interrogó sobre su ex nuevamente, sin obtener respuesta alguna.

“Y luego se quejan de lo que hizo Eduardo Yáñez”; “Mejor se hubiera cubierto con una cobija”; “Que ridícula la mujer”; “Qué nivel hasta donde llega Belinda”; “Que barbaridad a lo que llega está chica por llamar la atención”; fueron parte de los comentarios en internet.