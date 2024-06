Niurka contraataca a Juan Osorio: “Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno”

La guerra está declarada entre Niurka y Juan Osorio. Luego de que Niurka Marcos arremetiera en las redes sociales en contra de su ex Juan Osorio y de Irina Baeva por la nueva versión del show de cabaret Aventurera, el productor de Televisa le respondió.

Molesto declaró ante las cámaras que no se le olvidara a Niurka que quien tocó las puertas para ella y le brindó su primera oportunidad fue él. Además le advirtió que no le va a permitir que se meta con su trabajo.

Las declaraciones de Osorio llegaron a oídos de la cubana quien utilizó sus historias de Instagram para responderlw fuerte al productor a quien le lanzó varias preguntas comprometedoras al aire.

“Tú has hecho telenovelas, teatro no”

Niurka inició su respuesta llamando a “bobito” al papá de su hijo y diciéndole que se puso de “pechito”. Además la vedete lo llamó mitómano y le advirtió que le declaró dos exclusivas a la prensa y que esperará a que sean destapadas.

La bailarina siguió los insultos contra su ex y dijo que le iba a dar un “norte” (pista).

“¿Dónde me conociste, qué estaba haciendo yo cuando tú me conociste; en dónde me viste, en donde te deslumbraste” dijo Niurka y lo llamó mier..da.

La vedete continuó sus ataques en contra de Osorio:

“Te voy a dar otro norte: Martha Susana, mierda. ¿Qué pasó, te ca...gaste? otro norte, ¿quién convocó a un casting a Lis Vega”, preguntó Niurka y volvió a lanzar improperios y risas sarcásticas contra el productor.

La cubana le dijo a Osorio que el talento de un productor es juntar a varios talentos “chingones” que ya están hechos y le respondió tajante que él no ha hecho a nadie en el mundo del espectáculo:

“Tú talento es juntar a muchos talentos, tú no has hecho a nadie. Tú has hecho telenovelas, teatro no”.

“Tú no eres el rey midas”

Niurka le pidió a su ex que recordara que cuando le dio su primera oportunidad en la telenovela “Vivo por Elena” (1998) en qué programa la conoció y volvió a lanzarle cuestionamientos: “¿Por qué me abriste la puerta para hacer “Vivo por Elena”; digo por co...ger no fue porque co...gimos 6 meses después”.

Ademas la vedete le pidió que se acuerde en cuánto tiempo ella logró cantar, actuar y bailar después de que la llamara para su primer papel.

Niurka terminó su fuerte crítica volviendo a decir que juan Osorio no es el “rey Midas” del espectáculo y que la mayor prueba es que no logró hacer que Irina Baeva sea del gusto del público.

“Prueba de que tú no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interprete a una vedete”.

Además le pidió al productor que deje de adjudicarse el talento de los demás y lo acusó de querer crear varias copias de ella pero le advirtió que Niurka solo hay una.

Por ultimo Niurka le dijo que “ese monstruo” (ella), lo creó el.

Hasta este momento Juan Osorio no ha respondido a los nuevos ataques de su ex.