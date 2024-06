La critican pero Selena Gomez vive su mejor momento y con un gesto acaba de silenciar a los haters

Selena Gomez ha sido una de las figuras más reconocidas y queridas del entretenimiento mundial, conquistando a todos con su talento, carisma y una notable resiliencia en la lucha contra el lupus. Desde su ascenso a la fama como estrella juvenil en Disney Channel y luego estableciéndose en la industria musical, Selena ha demostrado una versatilidad imparable. Sin embargo, su camino hacia el éxito no ha estado exento de desafíos significativos, los cuales ha enfrentado con una fuerza y gracia que la han convertido en un ejemplo a seguir.

Sin importar que la estrella de Only Murders in the Building siempre ha sido muy abierta respecto a sus batallas personales, mostrando sus momentos de vulnerabilidad y expresando su agradecimiento a quienes la han llevado a la cima, la sociedad se ha empeñado en criticarla por todo. La razón más reciente de críticas ha sido su relación con el productor Benny Blanco, a quien siempre atacan por su físico. Asimismo muchos la han señalado por “exagerar” con su enfermedad y hasta la han acusado de “hacerse la víctima”.

Selena Gomez calla a los haters poniendo en alto sus prioridades

Recientemente Gomez hizo una aparición especial en Jimmy Kimmel Live, donde compartió sus experiencias trabajando con Martin Short y Steve Martin en Only Murders in the Building, expresó su admiración por Paul Rudd, contó su tiempo en el set con Meryl Streep, celebró su Emilia Pérez ganó el premio a la Mejor Actriz en Cannes y habló sobre el reinicio de “Los Hechiceros de Waverly Place”.

Para la ocasión, Selena llegó al estudio con un vestido bustier entallado en crepé de lana de Versace de la colección Otoño 2024. El vestido presentaba un cuello de cola de golondrina, mangas de gasa transparente y botones icónicos de Medusa, que exudaban una mezcla de sofisticación clásica y elegancia moderna. El look se acentuó aún más con los zapatos de tacón negros Versace Gianni Ribbon, las joyas de Simon G y el bolso Nirvana de Aupen.

Por esto muchos la criticaron sin embargo, algo que pasó desapercibido y debería ser aplaudido es el gesto con el que demostró sus buenos valores y que está tan enfocada en sus prioridades que no hay cábida para los haters. La actriz llegó al set acompañada de sus abuelos, con quien mantiene una relación muy cercana.

Hace unos meses, la cantante habló de ellos y dejó ver su gran calidad humana. En una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, la estrella de Selena + Chef habló sobre vivir con su Nana y su papá. “Si es un martes por la noche cualquiera, definitivamente comeré algo que hizo mi abuela, probablemente [de] la noche anterior. Vivo con mis abuelos, así que siempre estamos en la cocina y siempre estamos cocinando”.

Desde hace varios años, la actriz ha destacado que siempre recurre a sus abuelos para que le den confort en los momentos difíciles: “El abuelo tiene oídos que realmente escuchan (a veces), brazos que siempre sostienen y un amor que nunca termina”, publicó en una ocasión.

Selena ha contrarrestado estas críticas con una actitud positiva y un enfoque en la autoaceptación. En varias ocasiones, ha hablado abiertamente sobre la importancia de amar y cuidar su cuerpo, independientemente de las opiniones externas. Su mensaje de empoderamiento corporal ha resonado profundamente con sus seguidores, inspirando a muchos a aceptar y valorar sus propias imperfecciones. Además de su carrera y su lucha personal, Selena Gomez es una mujer de principios claros y prioridades bien definidas.