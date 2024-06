“Toma Nodal”, esta habría sido la reacción de Cazzu a las románticas fotos que publicó su ex con Ángela

Nodal ha presumido su nueva relación con Ángela Aguilar en sus redes en los últimos días, compartiendo algunos videos y fotos que los muestran juntos.

En una de sus fotos más atrevidas se ve al cantante abrazando a la mexicana, y parece que se están besando, aunque la imagen está en blanco y negro y borrosa y escribió “lo de nosotros mon amour”.

Ante esto, Cazzu ha estado alejada de las redes, aunque se ha tomado algunas fotos con sus amigas como La Joaqui y con algunos fans.

Esta habría sido la reacción de Cazzu luego que Nodal presumiera su relación con Ángela en redes

Sin embargo, recientemente Cazzu fue captada mientras llegaba a la discoteca Picheo 808 en Argentina y uno de sus gestos sorprendió.

Y es que al bajarse de la camioneta en la que iba tuvo un gesto que muchos aseguran que podría ser su reacción y también su mensaje a Nodal tras presumir su nueva relación.

La cantante baja de la camioneta e inmediatamente sacó la lengua e hizo gesto con el dedo medio, dejando muy claro lo que piensa sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar, quien se hacía pasar por su amiga.

“Eso mi Cazzu, esa es la señal que se merecen”, “la jefa dándolo todo”, “eso es ser una reina y él fue el que perdió”, “jaja me parece que eso fue para Nodal y la novia”, “esa es la seña que les hacemos todo cada vez que los vemos o publican algo jaja”, “reina, eres toda una diva y aquella una ridícula”, “una reina no llora, una reina factura”, “Toma nodal la quieres ver en el suelo no ella no llora ella factura”, y “ella es una mujer segura de sí misma y con mucha dignidad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El comunicado de Cazzu en el que aseguró que está bien

La cantante ha estado enfocada en su hija Inti, y se ha refugiado en su familia y amigos, quienes le han mostrado mucho amor y apoyo en estos momentos.

De hecho, la famosa aseguró que se encontraba bien, en un comunicado que envió hace unos días y donde aseguró “me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Y a través de las redes ha dejado ver que está tranquila con su hija y su familia y que no necesita a Nodal para sacar a su pequeña adelante.