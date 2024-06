¿Le duele la relación de Nodal y Ángela? Esto revelaría el verdadero sentir de Belinda, según Maryfer Centeno

La cantante delató si le importa o no lo que está pasando con Nodal y Ángela Aguilar

El escándalo desatado por el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha mantenido como tema de conversación en los últimos días y aunque aún no han contando detalles de su historia de amor, cada vez han hecho público más muestras de cariño que dividen internautas.

Los intérpretes de regional mexicano destaparon “la caja de Pandora” en cuanto le gritaron al mundo su amor el cual, según la misma Ángela, “siempre estuvo ahí”. Posterior a esto, Ángela declaró a la revista Quien que les dieran “chance” de disfrutar su amor y que “luego explicaban” todo, dejando a su vez claro que no está ni embarazada ni casada con el intérprete.

En medio de todo, Belinda se ha visto involucrada por el romance que tuvo con Nodal en 2020 y el cual terminó envuelto en un escándalo por un anillo de compromiso y una boda cancelada.

Nodal y Belinda Algunos videos han resurgido de la relación de los cantantes y ha generado polémica (@nodal / @belindapop/Instagram)

La cantante siempre fue cuestionada respecto a la veracidad de la relación pues ella es mucho mayor que él, además de que los fans señalaban que “no tenía sentido” pues se desenvuelven en “mundos completamente diferentes”.

Cuando terminaron y Nodal comenzó a salir con Cazzu, el escrutinio no dejaba de perseguir a Belinda para hablar sobre su sentir respecto a la argentina. Ahora, el tema de Nodal y Ángela persigue a la intérprete de “Boba Niña Nice” quien ha dejado ver si le afecta o no.

¿Le importa la relación de Christian y Ángela? Esto reveló Belinda

La relación entre Christian Nodal y Belinda fue una de las más mediáticas y comentadas en los últimos años. Desde su inicio como coaches en el reality show La Voz México en 2020, hasta su abrupta y polémica ruptura.

A pesar de las burlas y cuestionamientos del público, Belinda se mostró genuinamente enamorada de Nodal, lo que hizo que hoy la llevara a ser cuestionada respecto a su sentir con el tema de la relación con Ángela Aguilar.

Si bien Belinda siempre ha sabido manejar a la prensa y ha optado por evitar hablar de lo que no quiere, hace unos días fue interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde sin decir “de más”, delató si le afecta o no.

“No tengo comentarios sobre nada, por favor (...) no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a eso”, respondió a los reporteros.

De acuerdo con la grafóloga Marifer Centeno, Belinda dio cátedra de cómo manejar la situación. “Nuestra Beli es tan tan inteligente como educada. Es una pregunta incómoda. A nadie le gusta hablar de su ex pareja (...) Ella contesta con mucha seguridad ‘prefiero no hablar del tema’. El papá, por su parte, hace lo suyo, empieza a platicar de lo que harán en Los Ángeles. Belinda no se inmuta”, señaló la especialista.

Christian Nodal Las comparaciones entre los anillos de compromiso que Nodal dio a Belinda y Ángela han sido inevitables (Instagram)

Además, la analista reveló que los gestos y el tono de voz de la cantante también estarían delatando que “está contenta de que la vida le dio la razón”. “Se mantuvo estoica, se mantuvo seria, se mantuvo firme, educada, empática”, señaló Centeno.

La especialista también aseveró que Belinda mostró un gran autocontrol y seriedad frente al hostigamiento, ya que sabe manejar muy bien a los medios de comunicación. ”A mí me alegra escuchar a una mujer así, con esta inteligencia emocional, con esta madurez, con este dominio”, dijo.

¿Se arrepiente de Nodal?

En su momento, la cantante abrió su corazón y admitió que no tomó las mejores decisiones cuando estaba con el intérprete de regional mexicano, por lo que hoy lamenta muchas cosas que sucedieron. Sin embargo, lo que dijo entonces, sumado a lo que declaró recientemente, deja más claro que nunca que se mantiene firme a sus convicciones y que no le duele que haya terminado o que hoy tenga una nueva relación.

“¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?”, preguntó Vogue España en 2022, a lo que esta respondió: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca”.