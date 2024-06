Así festejó Aitana sus 25 años junto a Sebastián Yatra y estos detalles se llevaron toda la atención

“Y por fin 25 añitos🎂🎈 la edad favorita de mi madre… gracias por todas las felicitaciones y por los bonitos mensajes que me mandáis siempre”, con este mensaje en su cuenta en Instagram, la cantante española Aitana compartió con sus seguidores la felicidad de tener un año más de vida. Sin embargo, en las 10 fotos que publicó hubo algunas que llamó la atención de los internautas.

PUBLICIDAD

Se trata de dos imágenes en las que aparece muy cariñosa con el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien desde marzo, aproximadamente, se inició el rumor de que habrían retomado la relación que culminaron en noviembre del año pasado, tras un breve noviazgo. En ese momento, él afirmó que quererse un “montón, somos y seremos grandes amigos de la vida”.

Y pues parece que ahora son más que amigos, puesto que por primera vez ellos, este jueves 26 de junio, publicaron imágenes juntos en sus redes sociales, algo que no hicieron en el 2023. En las gráficas de Aitana, ella está celebró en compañía solo de su familia y unas amigas, pero Yatra no faltó. Se ve a los dos muy enamorados abrazados y besándose.

En una de las fotos, él la toma del vientre, porque le de inmediato corrió el rumor de que ella estaría esperando su primer bebé: “¿Por qué tienen la mano sobre la panza, Aitana está embarazada?”, “¿cuánto tardará alguna revista en decir que Aitana está embarazada por esta foto?”, “Parece que hay bebé a bordo?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en X.

Pero, esto no fue lo único que llamó la atención, el otro detalle fue la historia de Instagram que él le dedicó en la que ella parece llorando emocionada delante de un cuadro. Él le obsequió un cuadro de la artista plástica Ana Barriga, “Mi cielo”. Este cuadro fue muy especial para ella, porque se fotografió con él en octubre el año pasado, poco antes de anunciar su ruptura.

Aitana Sebastián Yatra le regaló un cuadro a Aitana en su cumpleaños 25. Está valorado en unos 27 mil euros (500 mil pesos mexicanos). Es de la artista plástica Ana Barriga y se llama "Mi cielo". (Instagram Sebastián Yatra)

El cuadro, que mide 116 x 89 cm y está elaborado en “óleo, esmalte, rotulador y spray”, según el portal de la artista. habría costado entre 12.000 a 27.000 euros (entre 234.700 pesos mexicanos y 528 mil). La autora hizo una breve reseña de lo que significa su obra.

“El día que ella se levanta contenta y tiene ganas de jaleo, ya habrá alguien que se encargue de recordarle, no sólo que se porte bien, sino que debe ser responsable y madura, que tiene casi 40 años y que ya no es una chiquilla. ¿Tú te crees que una chiquilla tiene la experiencia que tiene ella perreando hasta el suelo? 20 años lleva perfeccionando la técnica del culipandeo. ¡Así que un besito para ellos! Mi cielo”, dice la historia del particular cuadro.