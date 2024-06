El fin de semana se conoció la lamentable noticia de un accidente de tránsito donde murió la modelo quiteña Andrea Peñaherrera Alcívar, modelo de 23 años quien sufrió un aparatoso siniestro en un Cadillac valorado en 250 mil dólares. En redes se difundieron fotos de su expareja, el jugador Kevin Mercado, quien está muy afectado por lo sucedido.

En las redes sociales de Mercado, se han compartido varios videos e imágenes de cuando ellos eran pareja. Incluso le dedicó un emotivo mensaje junto a una foto en un ataúd con una foto de ellos.

¿Quién es Kevin Mercado, futbolista que llora la muerte de Andrea Peñaherrera? (Captura)

Kevin Mercado de 29 años es volante ofensivo y actualmente milita en el Guayaquil City. Nació en Guayaquil y se formó en las canteras de Liga de Quito. Ha tenido trayectoria nacional e internacional. Formó parte del Necaxa de México, Godoy Cruz y CSKA Sofía en Bulgaria. También tuvo su paso en Liga de Quito y El Nacional. También jugó para la Selección de Ecuador Sub 20.

Amigos y conocidos del jugador comentaron dándole su apoyo en estos duros momentos. “El verdadero amor de mi Andrea, fuiste tú”, “Fuiste y seguirás siendo el amor más lindo y profundo para ella, hace ya un año me acuerdo de una conversación con ella y me decía que el amor que ella sentía por ti sería eterno, veo que no se equivocó”, “El que realmente la amo y quiso lo mejor para ella”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en redes.

“Te fuiste dejando en nosotros el vacío más grande de nuestras vidas, pero tu recuerdo vivirá siempre con todos porque te queremos mucho, siempre hasta el último momento quise llevarte por los caminos del señor y me quedo con todo lo bueno que disfrutamos como pareja. Hoy me toca asimilar todo esto y como expareja, novio o amigo siempre quise lo mejor para ti. Hoy solo estamos los que te aman hasta el último sigo aquí. Descansa en paz”, fue el mensaje que escribió para su expareja.

Andrea Peñaherrera estudiaba medicina forense y era hija de un funcionario judicial de la ciudad de Portoviejo. La joven fue encontrada sin vida en el lugar vestida con un pantalón jean y una blusa oscura. En el momento del siniestro, ella manejaba el auto lujoso. Por su parte, el acompañante que iba con ella en el auto resultó gravemente herido y se recupera en una casa de salud.