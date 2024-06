“Fui violada”, Paris Hilton contó los crueles abusos que sufrió a sus 16 años en centros de tratamiento

Paris Hilton parece tener una vida perfecta y de ensueño, pero existen detalles de su vida que dejan ver que no vivió un cuento de hadas, especialmente en su infancia y adolescencia.

Este miércoles durante una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la famosa sorprendió al contar todos los abusos que vivió en los centros de programas de atención a menores.

Paris Hilton denuncia abusos sexuales que sufrió en su infancia en centros de tratamiento de menores

Paris Hilton narró que vivió abusos emocionales y físicos cuando fue internada en este tipo de centros en su infancia y adolescencia, por lo que busca defender a los niños y evitar que pasen por lo mismo.

La famosa contó que vivió momentos traumantes que aún al día de hoy le afectan , como por ejemplo cuando la sacaron de su cama en mitad de la noche y la trasladaron a otro centro residencial a sus 16 años, donde fue abusada sexualmente.

“Es algo de lo que nunca había hablado antes. En la escuela Provo Canyon, fui despertada en medio de la noche por personal masculino que me llevó a una habitación privada y me hizo ‘exámenes cervicales’ en medio de la noche”, reveló la empresaria.

Y destacó “privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a ‘exámenes cervicales’. Lloré mientras me sujetaban y decían: ‘Cállate. Cállate. Deja de forcejear. “Fui violada y estoy llorando. No sé lo que hacían, pero estoy segura de que no eran médicos”.

También destacó que la industria no se preocupa por el bienestar de los niños, solo ven estos centros como una forma de ganar mucho dinero.

“Esta industria de 23 mil millones de dólares ve a esta población de niños vulnerables como un signo de dólar y opera sin una supervisión significativa. No hay educación en estos lugares, hay moho y sangre en las paredes. Es espeluznante cómo son estos lugares. Son peores que algunas perreras” , expresó.

Y aseguró que este tipo de programas prometen “curación, crecimiento y apoyo”, pero a ella no le permitían hablar, y ni siquiera mirar por la ventana durante años, e incluso asegura que sus padres fueron engañados.

“Mis padres fueron completamente engañados, esta industria con ánimo de lucro les mintió y los manipuló, así que solo pueden imaginar la experiencia de los jóvenes que no tienen a nadie que les controle”.

El objetivo de la empresaria es evitar que más niños y adolescentes pasen por estas mismas situaciones y varios legisladores coincidieron con su deseo y necesidad.

“Estoy aquí para ser la voz de los niños cuyas voces no se pueden escuchar. El trato que estos niños han tenido que soportar es criminal”, destacó.

En redes le han aplaudido esta acción, pues los niños y adolescentes merecen ser respetados y estar en lugares seguros, y afortunadamente ella, quien tiene una voz poderosa y puede ayudarlos, lo está haciendo.