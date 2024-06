¿Star Plus ahora en Disney plus? Esto es todo lo que se sabe sobre la nueva fusión de las dos plataformas

Disney Plus, la plataforma de streaming líder en contenido familiar, ha anunciado un relanzamiento que promete revolucionar el entretenimiento digital. A partir del 26 de junio de 2024, Disney Plus incorporará el contenido de Star Plus e ESPN, eliminando así la necesidad de suscripciones separadas y ofreciendo una experiencia más completa a sus usuarios.

A pesar de su popularidad mundial gracias a clásicos animados, franquicias de Star Wars y Marvel, Disney Plus en Latinoamérica presentaba limitaciones en cuanto a contenido más adulto. Para acceder a producciones de 20th Century Fox, series como “Los Simpson” o eventos deportivos de ESPN, los usuarios debían recurrir a Star Plus, generando un gasto adicional mensual.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, comentó en comunicado de prensa Diego Lerner, presidente The Walt Disney Company Latin America.

Con este relanzamiento, Disney Plus busca consolidar todo el catálogo de The Walt Disney Company en una única plataforma. Los usuarios podrán acceder a una amplia variedad de contenido de entretenimiento general y deportes sin la necesidad de cambiar de plataforma.

Contenido segmentado y control parental avanzado

Para garantizar una experiencia adecuada para cada tipo de público, Disney Plus segmentará el contenido en dos secciones principales:

Star : Donde los usuarios encontrarán producciones de Searchlight, 20th Century Studios, FX y producciones originales de América Latina.

: Donde los usuarios encontrarán producciones de Searchlight, 20th Century Studios, FX y producciones originales de América Latina. ESPN: Dedicada exclusivamente a eventos deportivos como baloncesto, fútbol y fútbol americano.

Además, Disney Plus ofrecerá controles parentales mejorados. Los suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN y establecer límites de acceso según la clasificación del contenido. Esta medida se suma a los perfiles infantiles ya disponibles, conocidos como “Modo Junior”, que ofrecen una interfaz fácil de navegar con contenido apto para todas las edades y una función de “salida protegida” para evitar que los menores exploren perfiles no autorizados.