Hermano de Ángela Aguilar contó cómo se lleva con su nuevo cuñado

El romance entre Christian Nodal y Ángela Nodal parece ir ‘de viento en popa’. Después de que confirmaron su relación el pasado 10 de junio, los cantantes se han mostrado públicamente en entrevistas, en viajes y presumiendo su amor en las redes sociales, pero ¿Qué piensan sus familiares? Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, dio su opinión al respecto.

PUBLICIDAD

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar habló sobre la relación de su hermana menor con Nodal, aseverando que les desea lo mejor.

“A mi hermana le deseó lo mejor. Yo no tengo que ver con esto, yo estoy muy enfocado en lo mío no más… Le deseo lo mejor y le deseo que esté bien”, dijo Emiliano Aguilar en el programa ‘El gordo y la flaca’, reseñó People en Español.

El también cantante, no solo dio su visto sobre el noviazgo de su hermana con Nodal, sino que habló sobre cómo se lleva con su nuevo cuñado.

“ Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con Nodal. Es más, yo la primera vez que conocí a Christian Nodal fue hace mucho, fue cuando empezaba a abrir los shows para mi papá…. Pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él ”, expresó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en redes

"Fan de tu negocio": así son las piñatas de Ángela Aguilar y Nodal y fans dicen que a esas sí les van a dar palo Ángela Aguilar y Christian Nodal en su primer beso en el Auditorio Nacional (Foto: Capture video X)

Este martes, Christian Nodal publicó por primera vez en sus redes sociales imágenes con Ángela Aguilar. En una historia de su cuenta de Instagram, difundió un video de ambos, compuesto por varias fotos, en las que se les ve compartiendo y besándose.

Se sabe que han viajado juntos a Italia, a París y también a Disney. Las críticas se desataron en contra de su relación, principalmente por parte de los fans de Cazzu, ya que la relación entre ellos, se dio a conocer pocos días después de que él anunció su ruptura con la rapera argentina el pasado 23 de mayo. No obstante, ante la lluvia de comentarios, la propia Cazzu emitió un comunicado, diciendo que estaba bien e instó a pasarla página.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible… Ahora, pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, expuso Cazzu el pasado 12 de junio.