“Vergüenza de familia”, tía de Ángela Aguilar sale a defenderla por su relación con Nodal y causó indignación

Ángela Aguilar y Nodal están en el ojo del huracán desde que anunciaron su relación hace unas semanas, pues todos los acusan de traición a Cazzu.

Aunque ellos han dicho que su relación comenzó después que el mexicano terminara con la argentina, existen pruebas que evidencian que no fue así.

Por eso, han recibido miles de críticas, pero también hay quienes los apoyan y defienden, y recientemente salió la tía de la cantante, Marcela Rubiales, a defenderla.

Tía de Ángela Aguilar sale a defenderla y lo que dijo causó indignación

Marcela Rubiales, quien es una reconocida cantante, actriz y conductora, e hija de Flor Silvestre, salió a defender a Ángela Aguilar y Nodal y desató indignación.

“No está embarazada, no se han casado. Si estuviera embarazada, ya sabríamos y sería maravilloso, ¡imagínate!, ¿por qué siempre ver lo feo?”, dijo durante una entrevista a Venga la Alegría.

Aunque aseguró que no conoce a Nodal, aseguró que si la joven lo ama “debe ser por algo”.

“Amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, como niña, como hija y ahora como mujer, opino que tiene derecho de hacer lo que su regaladísima gana”, dijo Rubiales, lo que causó indignación en las redes.

“Se nota el buen ejemplo viene de familia 😂😂”, “La doble moral, que haga lo que le de su gana.. bonitos consejos”, “ya siéntese señora, no hable que hunde más a su sobrina”, “todo viene de familia, con razón”, “no pues con ese ejemplo que se puede esperar de Angelita”, “señora alcahueta, que vergüenza de familia”, y “con una familia así, con razón Ángela es como es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, la cantante destacó que Ángela y Pepeno están distanciados y su relación está de maravilla, solo que ella ya es una joven independiente.

“Ella es independiente desde hace mucho; no hay pleitos, no la corrió Pepe, ella tiene su departamento, su casa en el rancho porque ella gana su dinero, la colección de bolsas ella se la compró y qué bueno que le regalen cosas, ¿por qué no?, la belleza cuesta”, destacó.