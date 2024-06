“Pobre niño”: Internautas señalan a Paris Hilton por ‘abandonar’ a su hijo y esta sería la prueba

Paris Hilton ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento, transformando la manera en que las celebridades manejan su imagen pública y sus negocios. Desde sus inicios como una joven heredera con una vida social desenfadada hasta convertirse en un ícono cultural y empresaria multifacética, Hilton ha demostrado un agudo sentido para el marketing personal y la creación de marca.

Si bien la socialité tuvo muy mala fama por sus excesos y “malos pasos”, desde hace unos años la percepción que se tiene de ella ha cambiado de forma positiva. Hilton ha experimentado una transformación personal significativa con la llegada de la maternidad, un cambio que ha añadido una nueva dimensión a su vida y carrera.

Paris Hilton La socialité ha sorprendido en su faceta como mamá (Instagram)

En marzo de 2023 sorprendió con la noticia de su primer bebé, el cual concibió vía surrogación y para noviembre de ese mismo año nació su hija, bajo el mismo procedimiento.

“Pensé que sabía lo que era el amor con mi esposo, pero tan pronto como conocí a mi bebé, es este amor a otro nivel. Él acaba de cambiar mi vida en todos los sentidos”, dijo a la revista People en 2023.

Convertirse en madre ha influido notablemente en su perspectiva, llevándola a priorizar la estabilidad y el bienestar familiar mientras continúa expandiendo su imperio empresarial. Sin embargo, es precisamente su vida de lujo la que también la ha llevado a ser cuestionada respecto a si es una madre presente o ausente. La empresaria y DJ suele compartir los momentos más adorables con sus hijos pero en varias ocasiones internautas han notado que es la niñera quien pasa más tiempo con ellos.

Paris Hilton desata sospechas de ser una mamá ausente

No hay duda de que Paris ha buscado vivir una vida sencilla con su esposo y sus dos hijos, Phoenix y London pero los internautas no perdonan nada. En medio de su felicidad, Paris sigue creciendo su emporio por lo que constantemente se le ve viajando y fuera de casa. Esto ha hecho que muchos piensen que deja a sus hijos a cargo de niñeras, quienes se han encargado de grabar los momentos que posteriormente la empresaria comparte en sus redes sociales.

Recientemente la empresaria compartió un video en el que aparece cargando a Phoenix pero este pareciera estar más emocionado por la persona que está detrás de la cámara, presuntamente su niñera. “Mi bebé. Esa sonrisa derrite mi corazón”, escibió Hilton en la publicación.

La reacción del niño hizo que internautas expresaran que “no es normal” y que denota la ausencia de su madre. “Sus hijos son dulces, pero ¿a nadie le preocupa que los niños siempre se vean incómodos y que ni Paris ni su esposo parecen saber cómo abrazarlos?”. “Siempre parece que Paris es una extraña para sus hijos. Los niños NO reaccionan de esa manera ante sus padres. Al menos no si los ven todo el tiempo. Algo está “mal” aquí”. “Él piensa: ¿quién demonios es esta, dónde es mi niñera?”, se lee en redes sociales.

Por supuesto, muchos también han salido en su defensa aplaudiendo su gran labor como mamá y expresando que sus hijos son “los más afortunados” de tenerla.

¿Paris Hilton cedió autoridad a la niñera de sus hijos?

En diciembre de 2023, un terapeuta critió a Hilton por ceder la “autoridad” sobre su hijo a la niñera. Fue en un episodio del reality show de la socialité, Paris in Love, que la empresaria reveló que no aprendió a cambiarle el pañal a Pheonix hasta que cumplió un mes por “miedo” y que fue la niñera quien le instruyó cómo hacerlo.

Esto llevó a que muchos señalaran que ella debería ser la primera en saber qué es lo mejor para su bebé no la niñera. En un momento del show, Paris discute la situación con su terapeuta quien la regaña de inmediato. “Le has cedido la autoridad a la niñera. Lo siento, pero eso está mal. Porque tú eres la experta, no ella. No importa cuántos bebés haya criado, ese es tu bebé. Eres la experta en tu hijo. Creo que la pregunta es: ¿quieres que la niñera sea la principal figura de apego? ¿O quieres ser tú el apego principal?”.

Es crucial no juzgar la maternidad ajena, incluso cuando se trata de celebridades porque, al igual que cualquier otra madre, ellas enfrentan desafíos personales y únicos que no siempre son evidentes para el público. Las celebridades están bajo un escrutinio constante, lo que añade una presión adicional y puede distorsionar la percepción de su vida familiar. Además, las decisiones que toman sobre la crianza de sus hijos están influenciadas por factores privados que no conocemos completamente. Mostrar empatía y comprensión, en lugar de juicio, promueve un ambiente más respetuoso y apoya a las celebridades en su papel como madres, reconociendo su humanidad y las complejidades de su situación.