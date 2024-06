Marissa Teijo, una mujer de 71 años hizo historia y se robó las miradas del mundo tras ser candidata en Miss Texas USA. A pesar de no haber ganado la corona del certamen de belleza estadounidense, se convirtió en la concursante de mayor edad del concurso, según informó CNN.

Ella es la mujer de 71 años que hizo historia compitiendo para Miss Texas USA

La mujer ha participado en competencia del mundo fitness a lo largo de su carrera y se mantiene esbelta a sus 71 años. Originaria de El Paso, una ciudad del oeste de Texas creció en una granja y buscó tener presencia en el concurso para demostrar que la edad no es un limitante para cumplir los sueños, que un día se vieron imposibles. “Espero inspirar a las mujeres a esforzarse por ser lo mejor posible física y mentalmente y creer que hay belleza a cualquier edad”, había publicado en su cuenta de Instagram.

Recordemos que la Organización Miss Universo cambió las reglas para hacer más inclusivo el concurso, como eliminar del límite de edad y la apertura para mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas.

Marissa Teijo

La mujer comparte en su cuenta de Instagram fotos con su pareja, de sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, de salidas con amigos y viajes, siempre con mensajes positivos.

Teijo es una maestra jubilada de primaria, es modelo y ha hecho comerciales de televisión.

“Estoy un poco abrumada por toda la atención que estoy recibiendo. Realmente no pensé que recibiría este tipo de atención (...) pero estoy muy feliz de que muchas mujeres se acerquen a mí y me digan que las he inspirado a comenzar un programa de acondicionamiento físico”, dijo a El Paso Times.

Quien se coronó como Miss Texas USA 2024 fue Aarieanna Ware.