Perrito callejero conmovió a los internautas tras “tomar prestada” una cama

Las buenas acciones siempre son merecedoras de reconocimiento y esta vez no fue la excepción. Una empleada conmovió a los internautas de TikTok al descubrir a un perro callejero en las camas de la tienda; y en vez de echarlo como lo suelen hacer, lo abrigó y hasta lo alimentó.

Perrito dormido en una tienda (Captura de pantalla)

La usuaria @gigimoralesc subió un video donde se lee “Pov: Una clienta avisa que hay un perrito durmiendo en nuestra cama”, y en letras pequeñas “No me despidan de mi trabajo”.

En la secuencia se puede ver que Gigi se acerca rápidamente a la cama y ve al perrito. Él reacciona algo asustado y aturdido cuando ella le pregunta “¿Qué haces tú?”.

Entonces el perrito trata de apartar la mirada y comienza a tener espasmos, estaba nervioso, pero al mismo tiempo no se levantaba, dando a entender su cansancio.

Inmediatamente, la muchacha le preguntó “¿estas probando nuestros edredones?, ¿esta muy frio no crees?”, mientras lo abrigaba, él se acomodó más tranquilo en la cama, “bueno te vamos a dejar aquí, dile adiós a las personas”, finalizó la empleada mientras se alejaba.

Actualmente el video a acumulado un total de 11,4 millones de visualizaciones, 2 millones me gusta, 17,9 mil comentarios, 79,6 mil guardados y 69,7 mil compartidos.

Los comentarios más destacados son los que resaltaron la buena voluntad de la joven, voluntarios para donar alimento al canino y “futuros compradores”: “Por favor no lo saquen. Que lo tapes me gana el alma. Mil gracias por eso, ¡eres la mejor!”; “Hoy lo ví, pensé que era de algun cliente. Si necesitan dinero para alimento, les mando por mp o paso mañana”; “Si veo un perrito durmiendo en un local, entro a comprar. Aunque no necesite nada”; “Exigimos el nombre del local. Quiero comprar ahí”.

La historia no termina ahí

Giselle, compartió otro video alimentando al perrito derritiendo el corazón de los internautas. Actualmente, la muchacha lo adoptó temporalmente mientras buscan una familia definitiva para “Bruno”, el nombre que escogieron para el canino por el momento.