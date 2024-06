Ella es la bisabuela de 105 años que culminó sus estudios

Virgina Hislop, también conocida con cariño como “Ginnie”, es una señora de 105 que recibió su título de maestría en Educación de la Escuela de Posgrado en Educación de Stanford (GSE), siendo el fin de una etapa que ella comenzó hace más de ochenta años. Según la ABC News, el domingo 16 de junio Ginnie se graduó después de haber comenzado su carrera en el año 1940.

Virginia Hislop (Captura de pantalla)

Cuando Virgina estaba a punto de culminar su tesis final de maestría en 1941, Estados Unidos anunció su participación en la Segunda Guerra Mundial, cambiando sus planes de graduación.

Asimismo, la situación cambió. En ese entonces, su novio, George Hislop, fue llamado a servir en la guerra. La mujer se casó con el ayudante en esfuerzo bélico y se dedicó a criar a su familia. Después de la guerra, la pareja se estableció en un pueblo llamado Yakima, ubicado en Washington.

A partir de ese momento, la mujer se dedicó a servir en juntas escolares y universitarias, compartiendo su pasión por la educación aunque no regresara a la enseñanza profesional.

Virginia Hislop aceptó su título de Dean Dan Schwartz (Captura de pantalla)

Sin embargo, tras su logro, la recién graduada comentó con orgullo expresó a ABC News: “He estado haciendo este trabajo durante años y es agradable ser reconocida con este título”.

Asimismo, durante su discurso en la ceremonia de graduación, agregó: “Lamentablemente no tengo modestia falsa (...) Sentí que me lo merecía, y me alegró recibirlo”.

Al recibir su diploma de manos del decano de GSE, Daniel Schwartz, la mujer vio emocionada la culminación de su esperado sueño educativo.

Diploma de Virginia Hislop (Captura de pantalla)

Otros logros de Virgina Hislop