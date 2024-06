“Si lo quieres agarrar, se quiere escapar”: los consejos de una abuelita en Tiktok para que una relación funcione y se viralizan

Las abuelas son conocidas por sus consejos llenos de sabiduría en las reuniones familiares. No obstante, esta vez una abuela propagó sus conocimientos no solo a su nieta, sino a miles de personas que vieron el video por la plataforma Tiktok. Dando valiosos “tips” sobre coómo hacer que funcionen las relaciones amorosas.

PUBLICIDAD

Abuela da consejos en Tiktok (Captura de TikTok)

La señora comienza con la frase “uno huye de lo que lo sigue, y sigue de lo que lo huye”, captando la atención inmediatamente. La abuela se encuentra sentada tranquilamente transmitiendo sabiduría, mientras sigue con su discurso: “Tienes que dejarlo libre”, explica.

Reforzando la idea de libertad en la pareja: “Tienes que dar la libertad a alguien, pero si lo quieres agarrar, se quiere escapar. Así es el ser humano”. Siendo este mensaje el más profundo pues dejar ir a esa persona que amamos puede ser una de las decisiones más difíciles que tomamos en la vida, pero también puede ser una de las más importantes para el bienestar emocional y mental.

Abuela da consejos por Tiktok (Captura de TikTok)

Otro tema resonado entre los internautas es el tiempo que se pueden tomar las parejas, pues actualmente se piensa que pedir tiempo es automáticamente terminar. En este aspecto, la anciana recomienda una comunicación abierta y sincera: “Si te parece, dile ‘¿tienes ganas de dejar de vernos por un tiempo? Tener tu seguridad, ver lo que te pasa y las ganas que tienes. Mientras tanto, quedémonos ahí en suspenso”. Es importante comprender que un “tiempo” puede ser una pausa necesaria para reflexionar, reavivar la conexión o tomar decisiones acertadas sobre el futuro de la pareja.

Asimismo, la “nona” apoya la idea de la libertad en una relación, pues pueden hacer otras actividades y conocer a otras personas mientras dura ese tiempo.

El video actualmente ha acumulado un total de 242,4 mil de visualizaciones, 27,6 mil me gusta, 435 comentarios, 6405 guardados y 24,9 mil compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos contando sus experiencias en dejar ir y agradeciendo a la abuela por sus consejos: “Ya lo dejé en libertad, porque si no sabe lo que quiere, no quiero tampoco perder el tiempo con alguien así”, “A mí me pasó, que con todo el amor acepté una relación nada serio, seguí saliendo con otros, él me vio y se molestó, cuando quien propuso eso fue él”, “Gracias abuela, es lo que necesitaba escuchar”.