Una mujer de 30 años terminó en coma durante dos meses tras un grave accidente doméstico. Cuando regresó a casa meses después, llegó con un nuevo integrante de familia.

Se trata de Sarita Cervantes de Arizona. La historia sucedió en 2020. La mujer estaba cocinando, cuando se resbaló en aceite que estaba derramado por una freidora y sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo.

Debido a la gravedad de sus heridas, los doctores creyeron que no iba a sobrevivir, según informa el medio “The Sun” que la entrevistó. La mujer pasó dos meses en coma en estado crítico que incluso la familia de Sara creyeron que no iba a mejorar.

Una joven sale del coma y se entera que está embarazada (El Clarín)

Con pocas esperanzas, la familia de la mujer comenzó a planificar el funeral de ella y del bebé. Sin embargo, un buen día, despertó del coma, y los doctores y familia le indicaron que estaba embarazada. Ella reaccionó con mucho asombro.

Sara tuvo un embarazo muy difícil ya que tuvo que soportar 27 cirugías y tuvo un riesgo de amputación.

Ella tuvo que estar en un centro de rehabilitación separada de su marido e hijos, aunque a los cinco meses pudo ir a casa. La recta final del embarazo fue también muy dura por los efectos de las quemaduras, que le hacían tener una temperatura corporal no normal y sufría nauseas y desmayos.

“Para nuestro alivio, Ernesto es un pequeño luchador testarudo. Era más fuerte que todos nosotros juntos”, explicó, ya muy recuperada de un accidente devastador.