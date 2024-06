¿Se divorcian? Ben Affleck aclara rumores sobre su matrimonio con JLo

Ben Affleck y Jennifer Lopez han estado en la mira pública desde hace varias semanas luego que surgieran rumores de un posible divorcio a solo dos años de su matrimonio y aunque ambos han aparecido juntos en algunas oportunidades, aseguran que sus gestos de lejanía los sigue delatando.

PUBLICIDAD

La pareja habría vendido la mansión que compraron juntos y recientemente JLo fue captada en vacacionando en Italia en solitario, mientras su esposo se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijos.

En medio del alboroto que enfrentan, el protagonista de Batman, ha ofrecido una entrevista donde habló sobre la relación que mantiene con la diva del bronx.

Esto dijo Ben Affleck sobre su matrimonio con Jennifer Lopez

Ben Affleck se unió al pódcast de ‘Hart to Heart’, de Kevin Hart, donde habló sobre distintos aspectos de la vida como la fama y cómo su matrimonio con Jennifer Lopez lo ha dejado expuesto nuevamente a la fama, pese a que odia la exposición mediática.

“Fuimos a algún lugar, no lo recuerdo porque ella es muy famosa y ella crea esto. La gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente. A mí la gente me dice: ‘Oye, me gusta tu película’, y luego dicen: ‘¡Ahh! JLo, es increíble’. ¿Sabes a qué me refiero?”, dijo.

Asimismo, el famoso recordó un incómodo momento que vivió junto a su esposa y sus hijas, cuando tuvieron que caminar en pleno Times Square.

“Nos bajamos del coche, íbamos a una obra de teatro y yo dije: ‘A la mierda, nena, vamos a llegar tarde, tenemos que andar una manzana y media’. Ella me dijo: ‘Vale’. Nos bajamos del coche, con todos los niños y no había escapatoria en todo Times Square. La cosa fue una locura, una auténtica locura. Pensé: ‘Dios mío’. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado y empezó a correr hacia atrás grabando y chillando: ‘¡Jlo!’”, contó.

PUBLICIDAD

Son muchas las críticas que ha enfrentado Ben ante los gestos de desprecio y malhumor que ha tenido en sus apariciones junto a Jennifer, lo que lo ha llevado a ser protagonistas de burlas y hasta memes, en los que aseguran que está “cansado” de su matrimonio con JLo, pero finalmente ha revelado la razón de su enojo.

“No me gusta que me presten atención. Por eso la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enfadado?’ Porque alguien tenía su cámara apuntando a mi cara y yo estaba en plan: ‘Vale, aquí estamos otra vez’”, agregó dejando claro que no se trata de infelicidad por su matrimonio.

Pese a sus declaraciones, Ben no dio detalles de la supuesta crisis que mantiene con la también empresaria, pues sus palabras daban a entender que continuaban a flote con su romance.